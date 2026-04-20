James Rodríguez está de luto por una pérdida significativa; su mamá lo confirmó

La familia de James Rodríguez atraviesa un momento de profundo dolor personal tras confirmarse el fallecimiento de un integrante de su familia, María del Pilar Rubio, madre del actual jugador del Minnesota United FC, compartió con sus seguidores la pérdida de su mascota, Aragan, un gato fiel de su mascota.

A través de su Instagram, la mamá del volante colombiano utilizó sus historias y un carrusel de fotos para expresar su sentimiento de duelo. Con un mensaje cargado de emotividad, manifestó: “Gracias por tanto amor, hoy me duele el corazón, mi bola de cuatro pelos Aragan”.

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Por otro lado, la madre del '10' colombiano recordó con cariño los hábitos de su mascota, mencionando que Aragan era siempre "el primero que agarraba puesto a las horas de comer". Tanto es así que durante las imágenes se puede observar cómo el gatico fue un integrante valioso de esta familia.



¿Qué otra mascota ha perdido la familia de James Rodríguez?

Cabe destacar que este no es el primer episodio de duelo que enfrentan recientemente los familiares del volante colombiano, esto debido a que a finales de 2024, María del Pilar informó sobre el fallecimiento de Coqui, un perro que también fue parte esencial de la familia.

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En dicha ocasión, se publicaron imágenes de Coqui siendo acariciado por Samuel, el hijo menor de James Rodríguez, lo que subrayó la conexión tan estrecha que existe entre los niños de la familia y sus mascotas, por eso, la importancia que cobró la partida de la segunda mascota.

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Cabe destacar que mientras su madre vive este proceso de luto, James Rodríguez se mantiene enfocado en su carrera profesional en la MLS con el Minnesota United FC. Aunque el jugador no atraviesa su mejor racha en cuanto a minutos de juego, sigue siendo una figura central para el seleccionado colombiano y para la opinión pública.

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Por otro lado, la familia tiene programados eventos importantes para las próximas semanas, como la presentación de Salomé Rodríguez Ospina, hija del futbolista, en la FILBo 2026 el próximo 3 de mayo, donde estará acompañada por su madre, Daniela Ospina, además de la reciente boda de esta con Gabriel Coronel en Medellín.

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