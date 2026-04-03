La verdad sobre James Rodríguez en el partido contra Francia, ¿jugó enfermo?

El nombre de James Rodríguez vuelve a ocupar titulares, esta vez no por su desempeño en la cancha, sino por una situación que ha generado preocupación dentro y fuera del entorno de la Selección Colombia.

Tras los recientes amistosos frente a Selección de Francia y Selección de Croacia, surgieron versiones que apuntan a que el mediocampista habría jugado en condiciones físicas no óptimas.

El contexto no es menor. La “tricolor” atraviesa una etapa de preparación clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y los resultados recientes han dejado más preguntas que certezas.

En medio de este panorama, la figura del capitán se convierte en foco de análisis, especialmente tras conocerse detalles sobre su estado de salud.



James Rodríguez y la polémica tras el partido

Las versiones que circularon en medios y espacios de opinión, impulsadas por analistas como Carlos Antonio Vélez, señalan que el jugador habría disputado el compromiso ante Francia mientras enfrentaba un problema de salud.

Aunque inicialmente no hubo confirmación oficial, la información generó un debate inmediato sobre la gestión del cuerpo técnico y las decisiones tomadas en ese encuentro.

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La discusión se centra en si era conveniente alinear a una de las principales figuras del equipo en esas condiciones. Algunos sectores cuestionan la falta de claridad en torno al estado físico del jugador, mientras que otros apuntan a la presión competitiva en partidos de alto nivel.

Además, el tema impacta la dinámica interna del grupo, donde nombres como posibles alternativas en el mediocampo quedan en segundo plano frente a la jerarquía del capitán. La situación, sin embargo, dio un giro tras el pronunciamiento oficial.



James Rodríguez y el reporte médico oficial

Horas después de la controversia, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado que arrojó mayor claridad sobre el estado del jugador. Según el reporte, James Rodríguez presentó un cuadro de deshidratación severa tras el partido contra Francia, lo que obligó a su hospitalización durante aproximadamente 72 horas en un centro médico en el estado de Minnesota.

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“El mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo”, señala el documento oficial. Además, se aclaró que esta situación no está relacionada con lesiones musculares ni con su actividad futbolística directa.

El informe también destacó que la evolución del jugador ha sido positiva, con una recuperación progresiva bajo seguimiento médico constante. La comunicación entre el cuerpo médico de la Selección Colombia y el Minnesota United FC ha sido clave para monitorear su estado.

Este episodio deja en evidencia la delgada línea entre la exigencia competitiva y el bienestar físico de los jugadores en el alto rendimiento. Mientras el equipo continúa su preparación internacional, la atención se mantiene sobre la recuperación de James Rodríguez, cuyo estado será determinante en los próximos compromisos de la selección.

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