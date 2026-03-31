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Grupo K definido: El camino de Colombia en el Mundial 2026 ya tiene fechas y rivales

Consulta el calendario completo de la Selección Colombia en el Grupo K del Mundial 2026. Fechas, horarios y sedes de los partidos contra Portugal, Uzbekistán y RD Congo.

Grupo K definido: El camino de Colombia en el Mundial 2026
Grupo K definido: El camino de Colombia en el Mundial 2026
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 31 de mar, 2026

La Selección Colombia ya conoce su destino en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras el cierre del repechaje intercontinental, el Grupo K ha quedado oficialmente conformado, definiendo la hoja de ruta para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo en la cita orbital que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Puedes leer: Así es la camiseta de Colombia que dominará el Mundial 2026, ¿regresa el azul?

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El Grupo K: rivales y desafíos

La "Tricolor" compartirá zona con una potencia europea, un emergente equipo asiático y la reciente incorporación africana. Con la clasificación de la República Democrática del Congo, se completó el cuarteto que buscará el pase a la siguiente ronda.

  • Portugal: El rival más fuerte sobre el papel, liderado por sus figuras internacionales.
  • Uzbekistán: Una selección que llega con un crecimiento táctico importante en Asia.
  • RD Congo: El último en unirse tras superar el repechaje, aportando el físico y la velocidad del fútbol africano.

Calendario de partidos y sedes

El debut de Colombia será en territorio mexicano, un lugar donde el equipo suele sentirse cómodo gracias al apoyo de la hinchada latina.

  1. Colombia vs. Uzbekistán

    • Fecha: Miércoles 17 de junio de 2026.
    • Sede: Estadio Azteca (Ciudad de México).
    • Hora: 9:00 p.m. (Hora de Colombia).

  2. Colombia vs. RD Congo

    • Fecha: Martes 23 de junio de 2026.
    • Sede: Estadio Akron (Guadalajara, México).
    • Hora: 9:00 p.m. (Hora de Colombia).

  3. Colombia vs. Portugal

    • Fecha: Sábado 27 de junio de 2026.
    • Sede: Hard Rock Stadium (Miami, Florida).
    • Hora: 6:30 p.m. (Hora de Colombia).

Puedes leer: Letra de 'Te quiero ver campeón': El nuevo himno de la Selección Colombia

Preparación y expectativas

Colombia llega al Mundial tras una sólida campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, finalizando en la tercera posición. Jugadores como Luis Díaz y James Rodríguez (quien sigue siendo el eje creativo) serán fundamentales para las aspiraciones del país.

El cierre de la fase de grupos en Miami promete ser un evento masivo, dada la enorme comunidad colombiana en Florida. Este partido ante Portugal no solo podría definir el liderato del grupo, sino que será una de las pruebas de fuego para medir el nivel real de la selección frente a las potencias mundiales antes de los cruces de eliminación directa.

La logística está lista y el país entero se prepara para vibrar con una nueva cita mundialista. Asegúrate de programar estas fechas en tu calendario para no perderte ni un minuto del camino de la Selección hacia la gloria.

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