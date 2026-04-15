Aída Victoria vuelve a hablar de la fuga de su mamá y anticipó que podría pasar con ella

Aída Victoria Merlano volvió a estar en boca de todos en especial en redes sociales al compartir nuevos detalles de la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano, y el estado actual de su propio proceso legal, esto durante su participación en el nuevo reality digital La mansión VIP.

Frente a las cámara la barranquillera comentó sobre lo ocurrido el primero de octubre de 2019, al punto que calificó la huida de su mamá como algo “cinematográfico”.Además explicó que ella se encontraba cumpliendo una sentencia por compra de votos cuando, durante una remisión a un odontólogo tomó la decisión de escapar lanzándose por una ventana con ayuda de una cuerda.

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“Ella se escapa y yo estaba en el lugar, pero no en el momento en el que ella se fugó, pero yo estaba en el lugar, en el consultorio odontológico, pero no la vi. Yo no estaba cuando se tiró. Yo estaba con ella, me fui y de repente ella se tiró”, contó. Así mismo, según ella las autoridades le metieron armas en la sede para ponerle más cargos.



“A ella no le metieron solo la compra de votos, le metieron porte de armas, o sea, la Policía, se ve en los videos, mete armas en su sede política para llevársela presa más tiempo. Esa es la justicia”, destacó sobre lo ocurrido.



¿Cómo va la situación jurídica de Aida Victoria?

Por otro lado, Aída Victoria aclaró una vez más que, si bien estaba presente en el centro odontológico el día de los hechos, no vio el momento exacto de la huida ni participó en la ejecución del plan. Pese a eso explicó que tuvo que comenzar un proceso con la justicia nacional.

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Ante esta situación confesó estar atravesando la última instancia de su proceso judicial, una etapa definitiva en la que se determinará si deberá cumplir una pena en prisión o si finalmente quedará en libertad. "Ya estoy en la última instancia para ver si me voy presa o quedo libre", explicó con franqueza ante sus compañeros de set.

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Una vez se viralizó el clip, se presentaron distintas reacciones en plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram, donde miles de seguidores han manifestado su apoyo a la creadora de contenido, destacando su valentía por decidir contar el estado de su situación jurídica.

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“Yo ayudaría a mi mamá, de ser así, no hiciste nada malo”; “Aida es demasiado ambiente”; “Aida es la que está dando mejor contenido en esa casa”; “La amo por berraca”, “Yo quiero que cuente todo lo que ha pasado después de eso”, son algunos comentarios que se leyeron tras las palabras de la barranquillera.