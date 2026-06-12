Prosperidad Social: arranca el pago de junio de la Renta Ciudadana y Devolución del IVA

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social confirmó el inicio del tercer ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. La jornada comenzará el 13 de junio y va hasta el 18 del mismo mes en todo el territorio nacional.

Sin embargo, la entrega de este beneficio será suspendida de manera temporal entre el 19 y el 21 de junio debido a la segunda vuelta de elecciones de presidente y vicepresidente que vivé Colombia, se realizará este de blindaje electoral, así se lograría garantizar la transparencia en la entrega de los subsidios.

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Durante este ciclo se entregarán 328.738 millones de pesos a más de 771.000 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema. El dinero busca fortalecer la protección social de familias vulnerables en más de 1.100 municipios y zonas no municipalizadas del país.



La entidad explicó que los pagos se realizan bajo un cronograma definido y con mecanismos de verificación. El proceso está enfocado en garantizar la entrega ordenada de las transferencias monetarias a los hogares priorizados.

¿De cuánto es el pago de la Renta Ciudadana?

Los montos entregados por el programa Renta Ciudadana pueden llegar hasta los $500.000 pesos por ciclo. Sin embargo, el valor varía según la composición del hogar, la información registrada y el nivel reportado en el Sisbén IV.

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El programa le da prioridad a los hogares que se encuentran clasificados en el grupo de pobreza extrema perteneciente al Sisben IV, comunidades étnicas y familias con niños pequeños o personas con discapacidad. Este enfoque define la asignación de los recursos en cada ciclo de pagos.

Dentro de Renta Ciudadana se mantienen líneas como Valoración del Cuidado y Colombia sin Hambre. Ambas ajustan la ayuda según las condiciones socioeconómicas de los hogares beneficiarios.

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¿Habrá nuevos beneficiarios?

Prosperidad Social está adelantando una actualización de focalización para ajustar su base de datos. Con este proceso se busca incorporar a más hogares vulnerables en todo el país. No se trata de inscripciones abiertas, sino de una revisión interna para validar toda tu información de forma precisa.

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La entidad cruza diversos datos para depurar registros y así ampliar la cobertura de manera controlada. Este mecanismo quiere asegurar que los recursos lleguen realmente a quienes cumplen con los criterios del programa social. Así, la selección de beneficiarios se mantiene siempre actualizada.

Puedes consultar si eres beneficiario y el estado de tu pago en los canales oficiales de Prosperidad Social. Es fundamental que entres allí para verificar que todo esté en orden con tu giro y no pierdas tiempo yendo a los puntos de cobro sin estar seguro de tu asignación.

Mantén siempre al día tus datos en el Sisbén IV, ya que es uno de los requisitos principales para seguir en el programa. Ojo, hacen revisiones periódicas y cualquier inconsistencia o incumplimiento de requisitos podría causar que te suspendan el beneficio o revisen tu caso a fondo.

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