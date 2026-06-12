Turismo colombiano presenta reactivación en 2026; TravelSale logra más de 50 aliados

El turismo continúa consolidándose como uno de los motores más importantes de la economía colombiana. En un escenario marcado por el crecimiento de los viajes y el auge de las compras digitales, el TravelSale 2026 avanza en su nueva edición con la participación de más de 50 empresas del sector turístico y una amplia oferta de promociones para destinos nacionales e internacionales.

La jornada, organizada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), se desarrolla hasta el 15 de junio y reúne a compañías del sector aéreo, agencias de viaje, operadores turísticos y empresas relacionadas con la industria de los viajes. Según los organizadores, los usuarios podrán encontrar descuentos de hasta el 75 % en diferentes productos y servicios turísticos.

Turismo en Colombia supera al café y al carbón

El evento llega en un momento histórico para la industria turística nacional. De acuerdo con cifras divulgadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al cierre de 2025 el turismo generó más de 11.166 millones de dólares en divisas, superando por primera vez en la historia reciente del país los ingresos provenientes del carbón y el café.



Además, entre el tercer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2025, Colombia acumuló 31.652 millones de dólares en exportaciones de servicios turísticos, reflejando el creciente peso de esta actividad dentro de la economía nacional.

Las cifras también muestran el impacto del sector en el empleo. Según el Informe de Impacto Económico 2025 del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), elaborado junto con Oxford Economics, el turismo aportó 21.600 millones de dólares al Producto Interno Bruto colombiano, equivalentes al 5,1 % de la economía nacional, el nivel más alto registrado hasta ahora.

Actualmente, cerca de 1,3 millones de colombianos dependen directamente de actividades relacionadas con el turismo, una cifra que podría aumentar hasta 1,8 millones de empleos para el año 2035.

Comercio electrónico impulsa viajes en Colombia

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El crecimiento del turismo ha estado acompañado por el avance de las plataformas digitales. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico reportó que durante 2025 las ventas en línea alcanzaron los 145,4 billones de pesos y superaron los 684 millones de transacciones, un aumento del 11,1 % frente al año anterior.

Dentro de ese panorama, TravelSale se ha convertido en una de las vitrinas digitales más importantes para el sector. En su edición de 2025 logró ventas superiores a los 2,5 billones de pesos, registró un incremento del 19 % en transacciones y acumuló más de dos millones de visitas.

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Destinos emergentes ganan protagonismo

Más allá de los descuentos, esta edición también busca impulsar regiones que han comenzado a ganar interés entre los viajeros.

Bajo el lema #NoMasMaletasTristes, la iniciativa incluye promociones para más de 100 destinos y pone el foco en territorios como La Guajira, la Amazonía, la Orinoquía, el Chocó y municipios de Bolívar que buscan ampliar la oferta turística más allá de Cartagena.

Entre las ofertas reportadas por los participantes se encuentran descuentos en destinos de playa, Caribe, rutas nacionales e internacionales, además de promociones en paquetes turísticos, hoteles y vuelos.

Las perspectivas para los próximos años continúan siendo favorables. El WTTC estima que durante 2026 el turismo podría aportar 23,1 millones de dólares al PIB colombiano, con un crecimiento anual del 5,7 %.

A más largo plazo, las proyecciones apuntan a que para 2035 el sector alcanzará una contribución de 26.500 millones de dólares a la economía nacional y generará más de 420.000 nuevos empleos.

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En ese contexto, eventos como TravelSale reflejan cómo la digitalización se ha convertido en una herramienta clave para acercar la oferta turística a más viajeros y fortalecer una industria que hoy tiene un peso cada vez mayor dentro de la economía colombiana.