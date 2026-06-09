La fecha de junio en que saldría mas barato viajar en avión a destinos nacionales

Llega una de las temporadas más esperadas en la que varios puentes festivos acompañan las vacaciones de mitad de año; pues los meses de junio y julio son aprovechados por miles de familias que buscan un espacio para viajar.

En cuanto a preferencias, junio se destaca como uno de los meses con mayor movimiento turístico en Colombia gracias a que tiene tres fines de semana festivos consecutivos. En medio de este panorama, un análisis experto perfiló los feriados con mayores oportunidades de ahorro, especialmente en lo que tiene que ver con precios de tiquetes para vuelos dentro del país.

El estudio, liderado por KAYAK reveló la quesería la mejor fecha para quienes buscan ahorrar en vuelos nacionales y además anunció otras fechas con oportunidades de ahorro.



¿Cuál es el puente de junio en que sale más barato viajar en avión?

Según los datos revelados el puente festivo del 15 de junio se posiciona como la opción más favorable para encontrar vuelos económicos; esto porque registra las mayores reducciones en los precios promedio, tanto para destinos nacionales como internacionales.

La plataforma de viajes analizó los datos y determinó que durante el puente del 15 de junio los precios promedio de los vuelos nacionales presentan una disminución del 16 % frente al mismo periodo del año anterior. En el caso de los trayectos internacionales, la reducción alcanza el 15 %.

Algunos destinos muestran caídas aún más significativas; por ejemplo Barranquilla registra una reducción del 24 % en las tarifas aéreas promedio, mientras que Bogotá presenta una disminución cercana al 21%, convirtiéndose en opciones atractivas para quienes planean viajar durante ese fin de semana.

Alejandro Lombana, director comercial de KAYAK para Colombia, explicó que las variaciones entre los diferentes puentes festivos representan oportunidades para quienes comparan precios y organizan sus viajes con anticipación.



Ranking Destino Nacional Precio medio ida y vuelta en clase económica Ahorro potencial en el precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica vs 2025 1 Barranquilla, Atlántico $331,679 -24% 2 Bogotá, DC $237,262 -21% 3 Santa Marta, Magdalena $471,654 -15% 4 Cartagena, Bolívar $427,511 -13% 5 San Andrés, San Andrés y Providencia $729,277 -13%

Último puente de junio tiene más demanda

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Para el tercer fin de semana festivo de junio el panorama cambia. KAYAK identificó un aumento del 33 % en las búsquedas de vuelos internacionales y un incremento del 21 % en las tarifas promedio, lo que obliga a los viajeros a planificar con mayor anticipación.

En el mercado nacional también se observan contrastes. Mientras Medellín registra un aumento del 15 % en el valor promedio de los pasajes, Barranquilla vuelve a destacarse por sus tarifas competitivas, con una caída del 40 % frente al año anterior.

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Entre los destinos internacionales, Ciudad de Panamá aparece como una de las alternativas más económicas para el último puente de junio, con precios promedio cercanos a los 857.214 pesos.



Ranking Destino Nacional Precio medio ida y vuelta en clase económica Ahorro potencial en el precio medio del vuelo de ida y vuelta en clase económica vs 2025 1 Barranquilla, Atlántico $306,214 -40% 2 Bogotá, DC $295,445 -20% 3 San Andrés, San Andrés y Providencia $653,504 -17% 4 Cartagena, Bolívar $462,982 -5% 5 Montería, Córdoba $496,464 -1%

Recomendación para viajeros en mitad de año

El informe concluye que junio ofrecerá varias oportunidades para distintos perfiles de viajeros, aunque el puente del 15 de junio sobresale como la fecha más conveniente para quienes buscan ahorrar en vuelos nacionales.

La recomendación de los expertos es comparar precios entre los diferentes fines de semana, monitorear las tarifas con anticipación y aprovechar herramientas de búsqueda que permitan identificar cambios en los costos de los pasajes, especialmente en una temporada caracterizada por una alta demanda turística.