Así será el reajuste de la pensión en 2026, ¿Un alivio para las primas de los jubilados?

El ajuste pensional de 2026 no solo impactó los ingresos mensuales de 1,8 millones de adultos mayores que se encuentran jubilados, sino que también representará un "alivio" significativo en las mesadas adicionales o las conocidas como primas de mitad de año y fin de año, este cambio es vital para quienes dependen de estos recursos para organizar su economía anual.

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Debido a que les permite afrontar con mayor tranquilidad los gastos de junio y diciembre. Este incremento también se aplicaría de manera automática a las primas de mitad de año y fin de año. Para miles de adultos mayores que dependen solamente de este ingreso, este ajuste representaría una mejora sustancial en su calidad de vida.



Al subir la mensualidad base, el valor de estos pagos adicionales crece en la misma proporción, asegurando que el bienestar del pensionado se mantenga durante todo el año.

¿Por qué se realiza el aumento de la pensión?

El 29 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional de Colombia aprobó el aumento del salario mínimo legal vigente a un 23% bajo los Decretos 1469 y 1470 dicho aumento afectó de manera positiva el ingreso pensional, debido a que la Corte Constitucional de Colombia ordenó que ninguna pensión en el país puede ser inferior al nuevo salario mínimo vital.

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Según este decreto, la pensión mínima para 2026 quedó fijada en $1.750.905, lo que representa un aumento importante frente a los años anteriores. Este reajuste del 23% es el más alto de la última década, superando con creces el 12% de 2024 y el 9,5% de 2025.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, confirmó que el cambio es automático para el 60,8% de los jubilados que ganan el salario mínimo, por lo que no deben hacer trámites adicionales.

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En términos de dinero, los pensionados con el mínimo recibirán un adicional de $327.405 cada mes en comparación con lo que recibían en 2025.

Sin embargo, para aquellos pensionados que devengan más del mínimo, es decir, el 39,2% restante, recibirán un aumento correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que para este año fue del 5,1%. No obstante, existe una regla de protección: si al aplicar ese 5,1% la pensión quedaba por debajo del salario mínimo, se sube automáticamente hasta los 1.750.905

¿Cuándo pagan la prima?

Los pensionados con derecho a la mesada 14 o prima de junio percibirán este pago extra entre el 15 de junio y el cierre del mes, mediante un giro directo a su cuenta bancaria habitual. Asimismo, recibirán la mesada 13 o prima de navidad, la cual se deposita anualmente entre los últimos días de noviembre y los primeros días de diciembre.

Es fundamental considerar que para acceder a estas prestaciones sociales se deben cumplir los requisitos de ley, resaltando que no todos los pensionados califican específicamente para el pago de la prima de junio.

Por su parte, los trabajadores en Colombia que reciben la prima de servicios dividida en dos cuotas: la primera se consigna del 15 al 30 de junio y la segunda entre el 1 y el 20 de diciembre, siempre que se cumpla con la normativa legal vigente para acceder a dicho beneficio.

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