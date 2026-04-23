Mujer muere al ser impactada por una estatua lanzada desde un edificio; la arrojó un niño

Chiara Jaconis, una joven italiana de 30 años que residía en París y trabajaba para la firma de lujo Prada, perdió la vida en septiembre de 2024 tras ser golpeada por una pesada estatua lanzada desde un balcón. Ante esto, se conoció que el caso va a tomar un nuevo giro, esto debido a que el menor responsable fue inimputable, sus padres enfrentan cargos de homicidio involuntario por negligencia.

Recordemos que el incidente ocurrió el 15 de septiembre de 2024, mientras Chiara caminaba junto a su novio, Livio Rousseau, por las estrechas calles del Barrio Español. Estos se dirigían al aeropuerto para regresar a casa tras festejar el cumpleaños de la joven Sin embargo, una estatuilla de ónix de dos kilogramos cayó desde un tercer piso.

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Autoridades informaron que la figura lanzada era a una antigua deidad, la cuál cayó desde una altura de 10 metros, impactó primero contra el balcón del segundo piso y se terminó rompiendo, por lo cual, uno de esos trozos golpeó directamente la cabeza de Chiara Jaconis.



Tanto es así que cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que la joven se desplomó instantáneamente ante los gritos de su pareja. Pese a que fue trasladada de urgencia y sometida a cirugía, falleció dos días después debido a un traumatismo craneoencefálico severo.



¿Qué va a pasar con el menor responsable del fallecimiento de Chiara Jaconis?

Días después, la Policía identificó a un niño de 13 años como el responsable de arrojar el objeto. Debido a su edad, el menor fue absuelto por un tribunal especializado. Sin embargo, la Fiscalía de Nápoles decidió enfocar su atención en los progenitores, bajo el cargo de homicidio culposo vinculado a esto debido a no estar atentos a su hijo.

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Sumado a esto se conoció que los fiscales sostienen que la muerte de Chiara Jaconis pudo evitarse si hubieran estado atentos los tutores del joven. Además, las investigaciones también tomaron incidentes similares previos, donde otros objetos habrían sido lanzados desde el mismo edificio hacia la calle.

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Por su parte, los padres del menor rechazan tajantemente las acusaciones y por medio de sus abogados destacan que no son responsables de lo ocurrido, además afirmaron que la estatuilla no les pertenece, ni está hacia parte de su domicilio.

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El próximo 26 de junio será una fecha clave, ya que se llevará a cabo la audiencia preliminar ante el juez de instrucción del Tribunal de Nápoles. Pese a esto, la familia de la víctima destacaron que esta situación no los satisface, pero pasó más cerca así la verdad de lo ocurrido.