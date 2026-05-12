Daniela Álvarez hace dura confesión tras someterse a nueva cirugía: “Fue un error”

Daniela Álvarez, presentadora y modelo barranquillera, volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir con sus seguidores un nuevo desafío relacionado con su bienestar físico, esto debido a que anunció que debió someterse a un procedimiento médico de urgencia por un nódulo en su cuello.

La ex Señorita Colombia 2011 reveló mediante sus historias de Instagram que esta afección no es un diagnóstico completamente nuevo, sino la reaparición de un problema que comenzó hace aproximadamente quince años, tiempo que se preparaba para participar en los diferentes reinados.

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Además mencionó que esto se debe a un daño en su glándula tiroides por los métodos que usó para moldear su figura cuando era reina y le terminaron afectando su salud tiempo después.



“Hace 10 años atrás yo tuve un bocio, producto de que antes de ir a Miss Universo me estaban inyectando para adelgazar. Era uno de los protocolos que siempre se hacían en ese momento como reina y fue un grave error porque eso me dañó la tiroides”, confesó Daniela Álvarez a sus seguidores.

¿Qué más reveló Daniela Álvarez sobre su nueva cirugía?

Sumado a lo anterior la modelo explicó que hace más de una década el bocio fue tratado con yodo, sin embargo, el reciente crecimiento de la protuberancia la motivó a ir a la clínica para tratar esto. Asimismo, explicó que los especialistas optaron por realizar una biopsia por aspiración con aguja fina, para descartar cualquier patología mayor.

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Pese a esto, se puede observar a Daniela Álvarez con una postura tranquila durante este tipo de exámenes. Cabe recordar que este tipo de procedimientos no son ajenos para la modelo, debido a que en el año 2020 tuvo que enfrentar una isquemia que derivó en la amputación de parte de su pierna izquierda.

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Ante este nuevo procedimiento que se somete mencionó que: “Cuando has pasado por cosas realmente dolorosas, ya esto es solo un pellizquito”, refiriéndose a la biopsia que se realizó por el nódulo que tiene en su cuello.

Mientras espera los resultados de laboratorio, la barranquillera continúa con su agenda profesional y su labor en su fundación para personas con movilidad reducida, demostrando que su prioridad sigue siendo enfrentar la vida con la misma determinación con la que aprendió a caminar de nuevo con su prótesis, convirtiendose en un ejemplo de superación para todos sus seguidores.