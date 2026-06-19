Inesperado giro en ‘A Otro Nivel’: dejó a un equipo fuera de competencia; así fue su salida

El 18 de junio, en el capítulo 75, la emoción llegó a su punto máximo en 'A otro Nivel', cuando tres agrupaciones de gran calibre se enfrentaron para defender su permanencia: Cuatro en Línea, Trébol de Cuatro y Macondo Sound System.

La jornada comenzó con presentaciones llenas de energía frente al público de la calle, un juez implacable que tiene el poder de salvar a sus favoritos.

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Los grupos salieron a diversos puntos de la ciudad para demostrar por qué merecen estar en la recta final. Macondo Sound System puso su sello personal a 'El doctorado' en City U, mientras que Cuatro en Línea hizo vibrar el CREMIL Centro Internacional con una versión rockera de 'Mala hierba'.



Por su parte, Trébol de Cuatro cautivó con 'Luz de Luna' en el Jardín Botánico, logrando un ensamble vocal que los jueces calificaron como una de las presentaciones más bonitas del concurso.

¿Qué grupo quedó eliminado de ‘A Otro Nivel’ el 18 de junio?

La respuesta que todos los seguidores buscaban se dio a conocer tras una votación popular muy reñida. Cristina Hurtado anunció que, gracias al respaldo de los espectadores, Trébol de Cuatro logró asegurar su cupo una semana más en la competencia.

Esto dejó el destino de las otras dos agrupaciones en manos de la mirada crítica de Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander.

Después de analizar minuciosamente las actuaciones, el jurado se enfrentó a un momento sin precedentes: un empate técnico o "foto-finish". Sin embargo, la decisión final fue contundente.

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Cuatro en Línea fue el grupo eliminado de la noche. A pesar de que los jueces destacaron su capacidad para adaptarse a diferentes géneros sin perder su personalidad, la recepción del público y la deliberación interna terminaron por dejarlos fuera de la carrera hacia el gran premio.

La despedida fue sumamente emotiva; Cristina Hurtado les dedicó palabras llenas de afecto, resaltando su paso por el programa antes de que abandonaran el escenario por última vez.

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¿Cuáles son los nuevos cambios en la competencia de ‘A Otro Nivel’?

La salida de Cuatro en Línea no fue la única noticia importante de la noche. Con esta eliminación, solo quedan seis grupos en competencia, lo que marca el inicio de una fase definitiva y mucho más exigente.

La presentadora reveló que las dinámicas están a punto de cambiar radicalmente para la recta final de la temporada.

Entre las novedades más destacadas, se informó que a partir de ahora los jurados tendrán la posibilidad de pisar los "estudios ditu", una modificación que entrará en vigencia en las próximas emisiones y que promete acercar aún más a los expertos al proceso de preparación de los artistas.

Esta nueva etapa obligará a los seis grupos restantes a elevar su rendimiento, ya que las horas de ensayo serán fundamentales para sobrevivir en un concurso donde el nivel de los profesionales es cada vez más alto.