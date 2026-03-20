Negocios DITU ya disponible: noticias y análisis económico 24/7

La plataforma DITU acaba de dar un paso clave en su crecimiento digital. Con el lanzamiento de Negocios DITU, se convierte en la primera en Colombia en ofrecer un canal 24/7 enfocado exclusivamente en economía, empresas y liderazgo dentro de un entorno de streaming.

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Este nuevo espacio llega con una apuesta clara: llevar la información económica a más personas, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.



Una nueva apuesta dentro del ecosistema digital

Con Negocios DITU, la plataforma amplía su contenido y le da un lugar importante a la información empresarial y económica. Este lanzamiento no es casual: responde a la necesidad de ofrecer contenido que explique lo que está pasando en el país desde diferentes ángulos, especialmente en temas que impactan directamente el día a día.

El canal cuenta con el respaldo periodístico de Noticias Caracol, bajo la dirección de Juan Roberto Vargas, lo que le da una base informativa sólida. Además, reúne a un equipo de periodistas especializados que se encargan de cubrir los temas más relevantes del entorno económico.

La idea es combinar esa experiencia con la flexibilidad del formato digital. Es decir, ofrecer contenido actualizado de forma permanente, pero adaptado a la manera en que hoy las personas consumen información.

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Negocios DITU ya disponible

Contenido pensado para entender el movimiento del país

La programación de Negocios DITU está diseñada para mantener a la audiencia conectada con lo que está pasando en el mundo empresarial. Entre sus principales contenidos se encuentran noticias económicas en tiempo real, entrevistas con líderes de compañías y análisis sobre tendencias que marcan el rumbo del mercado.

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También habrá espacio para temas como innovación, sostenibilidad y transformación empresarial, con voces de quienes están tomando decisiones en diferentes sectores. Esto permite que la audiencia no solo reciba información, sino que también conozca perspectivas desde adentro.

Según explicó Gonzalo Córdoba Mallarino, Presidente de Caracol Televisión, este tipo de iniciativas buscan seguir acompañando a los colombianos en momentos clave, pero ahora desde nuevos formatos que se ajustan a los hábitos digitales.

Por su parte, Marcio Guilherme Silva, quien lidera el área de nuevos negocios y streaming, destacó que el objetivo del canal es convertir la información económica en algo útil y fácil de entender para la audiencia.

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Economía en tiempo real y desde cualquier pantalla

Uno de los puntos que más llama la atención es el formato 24/7. Esto significa que el canal estará activo todo el tiempo, ofreciendo actualizaciones constantes sobre lo que ocurre en el país y en el mundo de los negocios.

La ventaja está en que el usuario puede conectarse en cualquier momento y encontrar contenido relevante sin depender de horarios específicos. Este tipo de consumo responde a una tendencia global donde las personas buscan información inmediata y disponible en todo momento.

Además, al estar integrado dentro de DITU, el canal se suma a un ecosistema que sigue creciendo en Colombia, apostándole a diversificar la oferta de contenidos y a captar nuevas audiencias interesadas en temas económicos.