"Casi me quedo sin serlo": Triste relato de María Helena Doering sobre pérdida de sus hijos

María Helena Doering es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana, pero detrás de su exitosa carrera profesional, guardaba una historia personal marcada por momentos de profundo dolor.

En una reciente y sincera entrevista para el programa Bravíssimo sin tapujos, de Citytv, la vallecaucana decidió abrir su corazón frente a Marcelo Cezán para narrar una etapa de su vida que muchos desconocían: el complejo camino que transitó para convertirse en madre.

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Si alguna vez has seguido su trayectoria, sabrás que María Helena siempre ha sido reservada, pero en esta ocasión explicó de manera directa que sufrió la pérdida de dos embarazos antes de lograr el nacimiento de su hijo Alejandro, quien hoy ya tiene 25 años.



Según su relato, estas experiencias ocurrieron en circunstancias distintas, pero ambas dejaron una huella importante en su proceso hacia la maternidad.



¿Cuántos hijos perdió la actriz María Helena Doering?

Durante la conversación, María Helena aclaró que perdió dos bebés antes de concebir con éxito. La actriz detalló que la primera pérdida ocurrió en un momento de su vida donde el trabajo era su prioridad absoluta y mantenía una carga laboral muy pesada.

"Uno lo perdí trabajando a ritmo loco, el primero", confesó la artista al referirse a la exigencia de la industria de la televisión. La segunda pérdida gestacional, según sus palabras, sucedió de forma muy temprana, casi al comienzo del embarazo.

Estas revelaciones de la actriz ponen en evidencia un tema que muchas veces es considerado tabú: el impacto emocional y físico que enfrentan las mujeres trabajadoras ante la pérdida gestacional, especialmente en profesiones de alta presión como la actuación.

María Helena recordó que, tras estos dos episodios, llegó a pensar que existía la posibilidad real de no poder cumplir su deseo de ser mamá.

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¿Cómo fue el proceso de María Helena Doering para ser madre?

El proceso de María Helena no solo estuvo marcado por las pérdidas, sino también por una coincidencia emocional muy fuerte relacionada con su familia.

Poco antes de quedar embarazada de Alejandro, su padre falleció a los 66 años debido a un infarto. El impacto de esta muerte afectó profundamente su estado de ánimo, pero apenas dos o tres meses después del fallecimiento de su progenitor, logró concebir a su hijo.

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Debido al temor que le habían dejado sus experiencias previas y a la tristeza que aún sentía por su padre, la actriz tomó una decisión radical: mantener su tercer embarazo en estricto secreto.

"No quise contarle a nadie, no quería que nadie se ilusionara ni se desilusionara después", admitió en la entrevista.

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Fue tal su precaución que incluso decidió postergar las citas médicas iniciales hasta que la gestación estuvo avanzada, buscando evitar la ansiedad propia y la de su entorno cercano.

Por otro lado, María Helena aclaró que, aunque en su búsqueda por la maternidad recurrió a la ciencia y se sometió a diversos tratamientos de fertilidad, estos no tuvieron éxito en su momento.

Sorprendentemente, la concepción de su hijo Alejandro se dio de forma natural. A pesar de esto, la actriz manifestó su total apoyo y respeto hacia los métodos de reproducción asistida para quienes los necesiten.

Finalmente, al ser consultada sobre si sentía presiones externas por su edad o por su entorno, fue enfática al decir que ni su familia ni su exesposo la presionaron.

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La mayor exigencia venía de ella misma, consciente de que, aunque su apariencia externa no lo reflejara, el reloj biológico de las mujeres es un factor real que no se detiene.