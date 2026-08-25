Cuerpo de Kaleth Morales será exhumado por indignante razón; su papá ya lo decidió

El legado de Kaleth Morales, recordado como el “Rey de la Nueva Ola” del vallenato, atraviesa una situación relacionada con el estado de su tumba. A 21 años de su fallecimiento, su padre, el también cantante vallenato Miguel Morales, hizo un llamado a los seguidores y visitantes del cementerio donde reposan los restos del artista.

Según denunció el cantante, la tumba de Kaleth Morales en el cementerio Jardines Santo EcceHomo ha sufrido daños durante los años transcurridos desde su sepelio.

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Ante esta situación, Miguel Morales manifestó su preocupación y pidió respeto por el lugar donde descansa su hijo. Además, advirtió que, si continúan los daños, podría tomar la decisión de exhumar los restos del cantante y trasladarlos a un osario.



La medida tendría como propósito evitar que la sepultura continúe deteriorándose y garantizar la protección de los restos del artista, como una forma de preservar su legado.

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¿Cómo fue el fallecimiento de Kaleth Morales?

Este llamado coincide con la conmemoración de los 21 años del fallecimiento de Kaleth Morales, cumplidos este lunes 24 de agosto de 2026. El cantante tenía 21 años cuando murió en 2005.

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En medio de este aniversario, también volvió a cobrar relevancia la reconstrucción de los últimos momentos de su vida y, en particular, la que sería la última imagen que se conserva de él con vida.

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El 23 de agosto de 2005, a la 1:26 p. m., una cámara de seguridad ubicada en el peaje Puente Plato, en la vía que comunica a El Carmen de Bolívar con Plato, Magdalena, registró a Kaleth Morales mientras conducía el vehículo en el que viajaba junto a su hermano Keyner Morales.

Posteriormente, mientras los hermanos Morales se movilizaban por la carretera que comunica a Cartagena con Valledupar, específicamente en el tramo entre Plato y Nueva Granada, Magdalena, comenzó a llover.

Según las reconstrucciones del accidente y los testimonios de Keyner Morales, Kaleth perdió el control del vehículo cuando intentó esquivar un hueco en la vía. El automóvil terminó volcado y ambos hermanos resultaron gravemente heridos.

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Kaleth Morales, cantante colombiano Foto: Instagram @kaleth_morales

Inicialmente, los dos fueron trasladados al Hospital de Nueva Granada. Posteriormente, fueron remitidos a Plato y luego a Cartagena, donde Kaleth ingresó en estado de coma.

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Tras permanecer varias horas internado, el fallecimiento del cantante fue confirmado en la mañana del 24 de agosto de 2005.

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