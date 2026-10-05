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Fuertes imágenes de accidente de agrupación del cantante Hebert Vargas; hay investigación

Por medio de redes sociales circulan las fotos del aparatoso accidente de tránsito ocurrido el domingo 4 de octubre, cuando se dirigían hacia el aeropuerto. El hecho dejó grandes pérdidas materiales.

Hebert Vargas en foto de archivo junto a una imagen del accidente que sufrió su agrupación cuando se dirigía al aeropuerto
Agrupación de Hebert Vargas sufrió un grave accidente de tránsito cuando se dirigía al aeropuerto, dejando millonarias pérdidas materiales
Foto collage realizado por La Kalle; @hebertvargas y @blogvallenato
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Hebert Vargas y su equipo de trabajo vivieron momentos de tensión en las carreteras de Ecuador. El vehículo de la agrupación musical sufrió un choque mientras se desplazaba rumbo a la capital del país para tomar un vuelo de regreso a Colombia.

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Las imágenes difundidas por medio de redes sociales reflejaron la magnitud de los daños materiales en los vehículos involucrados. Aunque el choque generó preocupación entre los seguidores del vallenato, los reportes médicos indicaron que los integrantes de la agrupación se encontraban fuera de peligro.

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Imágenes del choque de tránsito de la agrupación musical de Hebert Vargas con daños en el bus y en la camioneta
Imágenes del grave choque entre un bus de la agrupación de Hebert Vargas y una camioneta cuando se dirigían hacia el aeropuerto
Foto: @blogvallenato

¿Cuál fue el accidente que sufrió la agrupación del cantante Hebert Vargas en Ecuador?

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Tras finalizar una presentación en la Plaza de Toros de Ambato, la agrupación musical abordó un bus con destino al aeropuerto de Quito. Durante el trayecto, el transporte impactó contra una camioneta, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia.

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Pese al fuerte choque, el mánager Sachy Gómez confirmó que "todos los integrantes se encontraban a salvo" y "fuera de peligro". Los músicos fueron evaluados en centros médicos locales y presentaron "únicamente golpes leves y contusiones menores".

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Imágenes del choque de tránsito de la agrupación musical de Hebert Vargas con daños del bus y de la camioneta
Imágenes del grave choque entre un bus de la agrupación de Hebert Vargas y una camioneta cuando se dirigían hacia el aeropuerto
Fotos: @blogvallenato

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El cantante no viajaba en el bus que sufrió el accidente, pues se desplazaba en una van privada. Al conocer lo sucedido, Hebert acudió de inmediato al lugar del siniestro para acompañar a sus compañeros y verificar personalmente su estado de salud.

El choque ocurrió de frente y dejó visibles daños en la parte frontal de la camioneta, mientras que el autobús presentó afectaciones en el costado izquierdo de su carrocería. El conductor del vehículo de pasajeros requirió atención médica prioritaria en el lugar del accidente.

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¿Qué investigan las autoridades tras el accidente que sufrió la agrupación de Hebert Vargas?

Los peritos viales ecuatorianos mantienen abierta una investigación oficial para esclarecer las causas exactas del choque. Entre las hipótesis preliminares recopiladas en el sitio se contempla una falla mecánica, la cual aún no fue confirmada.

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Tras verificar que todo el personal se encontraba estable, la agrupación completó su traslado al aeropuerto de Quito y tomó el vuelo de regreso a Colombia. Por su parte, el artista no se pronunció sobre lo ocurrido ni habló de posibles imprudencias; únicamente compartió historias en redes sociales para agradecer a Ambato.

Atención de emergencia y ambulancia en la escena del choque de la agrupación de Hebert Vargas
Organismos de socorro y una ambulancia llegaron al lugar del accidente de la agrupación de Hebert Vargas para atender la emergencia
Foto: @blogvallenato

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¿Cuándo será la próxima presentación de Hebert Vargas en Colombia?

Este accidente ocurrió durante una etapa de intensa actividad profesional para el reconocido intérprete vallenato. Quién a finales de mayo lanzó su álbum de estudio 'Bohemio', integrado por 20 canciones, y recientemente estrenó su sencillo romántico 'Te perdono'.

El cantante se presentará en Colombia en el recinto DAVIarena, en Sabaneta. A través de sus redes sociales, compartió detalles de este evento: “Medellín, ahora sí (...) Este 4 de diciembre nos encontramos en DAVIarena”.

Varios internautas se refirieron al accidente y algunos recordaron otros siniestros viales relacionados con artistas vallenatos, en los que, en ocasiones, se registraron pérdidas humanas. Por fortuna, este incidente no dejó consecuencias fatales.

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