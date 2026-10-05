Giro en caso de Yenifer García tras informe de Medicina Legal, ¿homicidio?

Yenifer García Valencia, una mujer de 33 años que murió mientras se realizaba un tatuaje en Bogotá, volvió a ser noticia después de que se conociera el dictamen de Medicina Legal sobre las causas de su fallecimiento. El documento establece que la muerte estuvo relacionada con una intoxicación medicamentosa combinada por fentanilo, midazolam y ketamina y señala que se trató de una muerte violenta en contexto de homicidio.

El caso ocurrió el pasado 15 de agosto de 2026, cuando García se encontraba en su vivienda, ubicada en el barrio Terrazas de San Jorge, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, mientras avanzaba en una nueva sesión para terminar un tatuaje que tenía en la espalda.

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La mujer ya había pasado por varias sesiones y, de acuerdo con la información conocida del caso, había manifestado dolor durante el procedimiento. Ante esta situación, habría decidido contratar por $600.000 a un hombre que le ofreció administrar medicamentos para disminuir las molestias mientras continuaba el tatuaje.



Lo que ocurrió durante esa sesión terminó en una emergencia que cobró la vida de Yenifer.

Medicina Legal estableció la causa de muerte de Yenifer García

Uno de los principales elementos que ahora hace parte de la investigación es el dictamen elaborado por Medicina Legal.

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De acuerdo con la opinión pericial, la causa de muerte de Yenifer García fue la “intoxicación medicamentosa combinada por fentanilo, midazolam y ketamina”.

El documento también establece que la manera de muerte fue violenta, en contexto de homicidio. Esta conclusión representa un nuevo elemento dentro de la investigación que adelantan las autoridades para establecer exactamente qué ocurrió durante el procedimiento.

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Según la información entregada sobre el caso, Yenifer habría contratado a una persona para que le administrara medicamentos por vía intravenosa mientras un tatuador continuaba trabajando sobre su espalda.

Entre los medicamentos utilizados estaban ketamina, fentanilo y midazolam. La mujer habría manifestado nuevamente dolor durante el procedimiento y, posteriormente, recibió otra administración de los medicamentos.

Después de esto, su estado de salud comenzó a deteriorarse.

El esposo de Yenifer recibió una llamada en la que le informaron que su pareja estaba presentando una emergencia. Cuando llegó a la vivienda, encontró a la mujer mientras recibía maniobras de reanimación por parte del personal de atención prehospitalaria.

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Sin embargo, los esfuerzos para recuperarla no tuvieron éxito.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron la reacción y los movimientos del tatuador de Yenifer García Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Qué pasó con el hombre que le administró los medicamentos?

Uno de los puntos que ahora genera mayor atención es la situación judicial de la persona que habría administrado los medicamentos a Yenifer García.

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Según lo denunciado públicamente por el concejal de Bogotá Jairo Avellaneda, el hombre fue capturado en flagrancia después de lo ocurrido, pero posteriormente quedó en libertad.

Avellaneda ha seguido el caso y cuestionó que, más de un mes después de la muerte de Yenifer, el presunto responsable continúe en libertad pese a que ya existe un dictamen de Medicina Legal sobre la causa del fallecimiento.

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“Ha pasado más de un mes y ahora tenemos un dictamen de Medicina Legal que establece que la combinación de fentanilo, ketamina y midazolam causó su muerte y que se trató de una muerte violenta en contexto de homicidio. ¿Qué más está esperando la Fiscalía?”, cuestionó el concejal.

El cabildante también pidió que se avance en las actuaciones correspondientes y que la familia pueda conocer qué sucederá con la persona señalada de haber administrado los medicamentos.

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“La familia no puede seguir esperando mientras el hombre señalado en este caso continúa en la calle”, anotó Avellaneda.