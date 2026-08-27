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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Destapan angustiante momento que vivió el tatuador de Yenifer García tras su muerte

Destapan angustiante momento que vivió el tatuador de Yenifer García tras su muerte

La familia de la mujer de 33 años reveló que tenía planeado viajar a Santa Marta, por lo cual decidió adelantar la última sesión de su tatuaje.

Captura de cámara de seguridad mostrando al tatuador de Yenifer García bajando escaleras junto a foto de la joven
Imágenes de cámaras de seguridad captaron la reacción y los movimientos del tatuador de Yenifer García
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de ago, 2026

El compañero sentimental de Yenifer García relató a Citytv el angustiante momento en el que regresó a su vivienda y encontró al tatuador afuera de la casa, visiblemente afectado por lo que acababa de ocurrir.

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Según su testimonio, el hombre lloraba y se llevaba las manos a la cabeza mientras le pedía que subiera rápidamente. “Cuando yo llegué, parqueé el camión y llegué corriendo las escaleras, el tatuador estaba afuera llorando y se cogía la cabeza. Yo le dije: ‘Dígame que no me pasó nada’. Y entonces, él llorando, me decía: ‘¡Suba, suba, suba rápido!’”.

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La hija de la víctima también relató a este medio la reacción inicial de Roberto, el tatuador, cuando Yénifer dejó de responder: “Cuando yo me asomo así y veo que el tatuador sale, entonces, yo me vine para acá y yo dije: ‘¿Qué pasó?’. Y me dijo: ‘No, su mamá no nos responde’”.

Según la declaración de la joven, Roberto bajó corriendo por las escaleras inmediatamente después de pronunciar esas palabras.

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¿Qué más se conoció del caso de Yenifer García?

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El hecho ocurrió el sábado 15 de agosto de 2026 en el barrio La Resurrección, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Yénifer García Valencia, de 33 años, se dedicaba a la confección de chaquetas y era madre de tres hijos.

La mujer falleció en su domicilio mientras se sometía a un procedimiento de sedación para tolerar el dolor de una sesión de tatuaje que cubriría toda su espalda.

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El tatuaje era un regalo de su esposo y la familia tenía previsto viajar en los siguientes días a Santa Marta.

De acuerdo con los familiares, decidieron recurrir a este servicio luego de que el tatuador les manifestara que no utilizaba cremas ni anestesia local para mitigar el dolor. Ante esta situación, una amiga de Yénifer que reside en Estados Unidos recomendó a un supuesto anestesiólogo.

Aunque la familia esperaba que se le aplicara anestesia local, finalmente se realizó una sedación intravenosa, por la que pagaron $600.000.

Posteriormente, se conoció que el supuesto profesional no era anestesiólogo, sino auxiliar de enfermería. “Le dijeron que estuviera tranquila, que iba a estar despierta”, relató la hija de la víctima a Caracol Radio.

Collage muestra a Yénifer García y el diseño de su tatuaje en la espalda.
Imágenes relacionadas con el caso de la mujer que falleció durante una sesión de tatuaje en Bogotá.
Foto: pantallazos tomados de El Espectador

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¿Cómo murió Yenifer García?

Durante la sesión de tatuaje, Yenifer García dejó de responder después de recibir una sedación intravenosa para tolerar el dolor del procedimiento. Su hija relató que, al entrar a la habitación, encontró a su madre boca arriba mientras el hombre que había realizado la sedación intentaba reanimarla mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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“El anestesiólogo le estaba haciendo RCP. Me dijo: ‘No, es que su mamá no nos responde’. Y entonces, la cogió y la sentó. Y le cogía la cara y le decía: ‘Yen, no me asuste’”, relató la joven.

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En ese momento, el hombre le pidió ayuda para verificar si su madre tenía pulso: “Ayúdame a sentir si tu mamá tiene pulso”. La joven tomó la mano de Yénifer, pero aseguró que estaba temblando y no logró sentirle el pulso. Minutos después, su tía le confirmó que la mujer había muerto.

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Tras el fallecimiento, los familiares encontraron diversos insumos médicos detrás de la cama y en el baño. Además, el esposo denunció que el auxiliar de enfermería habría escondido una jeringa en la rejilla del baño.

En la habitación también fueron encontrados medicamentos e insumos como Dormicum (midazolam), ketamina clorhidrato, un tapón de heparina y polvo estéril para solución inyectable.

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Hasta el momento, las circunstancias y la causa exacta de la muerte de Yenifer García son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

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