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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Él es el preso que acabó con su esposa durante una visita en la cárcel Modelo de Bogotá

Él es el preso que acabó con su esposa durante una visita en la cárcel Modelo de Bogotá

Las autoridades entregaron nuevos detalles sobre la muerte de la mujer durante una visita y encendieron las alarmas por lo ocurrido.

Collage que muestra las instalaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá y la fotografía William Rafael Martínez
Instalaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá y William Rafael Martínez señalado de quitarle la vida a su pareja
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de EFE y captura de pantalla
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

La Fiscalía General de la Nación, en información revelada por El Tiempo mencionaron que William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años de edad y oriundo del municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar, es el presunto responsable de acabar con la vida de su pareja sentimental dentro de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.

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Al momento de la agresión, se conoció que William Rafael Martínez ya pagaba una sentencia condenatoria de 21 años y cuatro meses de prisión, pena que le fue impuesta en el año 2018 por el intento de acabar con la vida de su anterior compañera sentimental.

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El historial de este sujeto presentaba un patrón sistemático de violencia de género. El 30 de octubre de 2015, en un sector del sur de Bogotá, persiguió con una navaja a la madre de sus tres hijos, alcanzándola en plena vía pública. En esa oportunidad, le propinó más de 20 heridas con arma blanca en el rostro, el cuello, los brazos y el abdomen.

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El ataque ocurrió a pesar de existir una orden de alejamiento vigente y de que la víctima había sido trasladada a una casa de refugio como medida de protección. Esas heridas dejaron secuelas permanentes en el rostro y el cuello de la mujer.

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Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que los hechos correspondían a una simple riña, tesis que fue desestimada por el juez que ordenó su reclusión en La Modelo.

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Adicionalmente, el recluso había solicitado prisión domiciliaria el pasado 18 de agosto, la cual le fue negada.

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Foto: Ricardo Mazalan (AP)

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¿Cómo William Rafael Martínez habría acabado con su expareja?

Cuatro días después de la negativa, el sábado 22 de agosto de 2026, se perpetró el crimen en el pabellón 13 de la cárcel La Modelo. La víctima ingresó al penal para visitar a William Rafael Martínez. Sin embargo, horas después fue encontrada sin vida dentro de una de las celdas de este sector, catalogado como uno de los más custodiados.

Tras el hallazgo del cadáver, el recluso reconoció abiertamente ante las autoridades penitenciarias su responsabilidad directa en lo ocurrido.

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Este suceso generó cuestionamientos sobre los controles del establecimiento, puesto que el ataque ocurrió a plena luz del día durante una jornada de visitas y en un espacio teóricamente vigilado por los funcionarios del penal.

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Las indagaciones buscan establecer qué tipo de elementos se utilizaron en la agresión, cómo ingresaron a la prisión y por qué fallaron los mecanismos de vigilancia previstos para evitar este tipo de ataques.

Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no ha entregado explicaciones públicas detalladas sobre el crimen. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, condenó lo sucedido y ordenó investigaciones disciplinarias y penales para esclarecer responsabilidades en todos los niveles del penal.

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