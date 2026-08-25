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Aparece VIDEO del momento exacto en el que mujer muere durante sesión de tatuaje en Bogotá

Las imágenes muestran las diferentes maniobras de reanimación que realizaron los encargados de la sesión y los paramédicos para intentar salvar a la mujer.

Collage muestra a Yénifer García y el diseño de su tatuaje en la espalda.
Imágenes relacionadas con el caso de la mujer que falleció durante una sesión de tatuaje en Bogotá.
Foto: pantallazos tomados de El Espectador
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Las autoridades de Bogotá investigan las circunstancias que rodearon la muerte de Yénifer García Valencia, una mujer de 33 años que falleció mientras se realizaba un tatuaje en su vivienda, ubicada en el barrio Rafael Uribe Uribe, al sur de la capital.

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Yénifer García Valencia, madre de tres hijos, se disponía a realizarse la tercera sesión de una pieza artística que cubría su espalda y parte de sus glúteos. De acuerdo con información revelada por El Espectador, durante las dos primeras sesiones la mujer decidió no utilizar anestesia.

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Sin embargo, para esta tercera fase optó por contratar un servicio de sedación a domicilio con el propósito de tolerar mejor el dolor.

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Por este procedimiento, la chica pagó 600.000 pesos a un contacto recomendado por una amiga. El hombre encargado de suministrar los medicamentos fue presentado inicialmente como médico y anestesiólogo.

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No obstante, tras las verificaciones realizadas por la Secretaría de Salud de Bogotá, se estableció que el hombre figuraba como auxiliar de enfermería.

¿Qué mostraron las cámaras sobre el caso de Yénifer García Valencia?

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El caso cuenta con grabaciones de las cámaras de seguridad del domicilio, las cuales permiten reconstruir parte de los últimos momentos de la mujer.

En los videos se observa el momento en que Yénifer García abrió la puerta de su vivienda al tatuador y al hombre encargado de realizar la sedación.

Durante el inicio de la sesión, que se desarrollaba sobre una camilla ubicada en una habitación, la hija de la mujer permaneció presente. Según el testimonio de la menor, inicialmente vio a su madre conversar, escuchar música, mover un pie y estar atenta a cualquier molestia que pudiera sentir.

Sin embargo, poco después, la mujer quedó profundamente dormida, situación que alertó a su hija, quien de inmediato se comunicó con la línea de emergencias 123.

¿Qué encontraron en la habitación donde murió Yénifer García?

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Tras la llamada, profesionales de la salud orientaron mediante videollamada al tatuador y al auxiliar de enfermería sobre las maniobras de reanimación cardiopulmonar que debían realizar en el lugar. Minutos más tarde, patrullas de la Policía y equipos de emergencia llegaron a la vivienda para continuar con las labores de reanimación.

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A pesar de los esfuerzos realizados, Yénifer García no respondió a las maniobras y falleció en el lugar.

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Posteriormente, durante la inspección de la habitación, los familiares encontraron jeringas y medicamentos detrás de la cama donde se realizaba el tatuaje. Entre las sustancias identificadas había ampollas de ketamina y midazolam.

Hasta el momento, las autoridades y los análisis forenses no han establecido formalmente si estas sustancias fueron administradas a la mujer ni han determinado la causa exacta de su muerte. Por ello, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento.

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