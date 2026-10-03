Nueva hipótesis sobre la muerte de Jhon ‘Calzones’: apuntaría a una estructura criminal

La investigación por la muerte del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, continúa luego del ataque ocurrido el pasado 29 de septiembre en su finca, donde resultó gravemente herido y posteriormente falleció.

Ante esto, el medio de comunicación El Tiempo informó sobre nuevos avances de los organismos de inteligencia y la Fiscalía, que estarían vinculando el atentado con presuntos integrantes de las disidencias de las Farc asociadas con ‘Iván Mordisco’. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer quiénes participaron en el crimen y quién habría dado la orden.

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La nueva hipótesis sobre la muerte del exalcalde

En cuanto a las posibles causas que desencadenaron el ataque, una de las hipótesis que manejan los investigadores relacionaría el homicidio con una disputa por el pago de extorsiones.



Inicialmente, se conoció que el crimen habría sido ordenado por una persona privada de la libertad. Sin embargo, aunque los investigadores han avanzado en la identificación de algunos de los presuntos responsables materiales, el caso continúa bajo investigación.

Las autoridades mantienen las labores de policía judicial para establecer con precisión el móvil de la muerte de Jhon jairo Torres e identificar a las personas que estarían detrás de la planeación y ejecución del ataque.

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Revelan detalles sobre la orden de acabar al exalcalde de Yopal, Jhon ‘Calzones’, luego de la confesión del menor de edad involucrado en el crimen. Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Cómo fue la muerte de Jhon Calzones?

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Los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre en la finca La Selvita, ubicada en zona rural de Yopal. De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el adolescente de 17 años habría llegado al lugar como parrillero en una motocicleta y habría disparado en varias oportunidades contra Jhon Jairo Torres.

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Tras el ataque, los responsables intentaron escapar. Sin embargo, la motocicleta sufrió un accidente, lo que permitió que el joven fuera retenido por habitantes de la zona y posteriormente entregado a la Policía. Torres fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, pero murió debido a la gravedad de las heridas.

¿Qué pasará con el joven capturado por la muerte de Jhon Calzones?

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La Fiscalía Seccional de Casanare presentó al adolescente de 17 años ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia, una fiscal le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El joven aceptó los cargos.

Por tratarse de un menor de edad, el proceso se adelanta bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. El juez ordenó su internamiento preventivo en un centro de atención especializada mientras avanza la investigación.

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A la par, los investigadores avanzan en el análisis de videos de cámaras de seguridad y de un teléfono celular incautado, elementos que, según la información publicada por El Tiempo y retomada por otros medios, habrían permitido establecer la posible participación de otras personas.

Entre los nombres mencionados en las pesquisas aparece alias ‘Eduar’, quien sería el segundo hombre involucrado en el ataque y estaría relacionado con el Frente 28 de las disidencias.

También se investiga la posible participación de alias ‘Mara’, señalado como una de las personas que estaría relacionada con la planeación del crimen. Estas versiones hacen parte de las líneas de investigación y aún deben ser esclarecidas por las autoridades.

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