Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CASO YENIFER GARCÍA
ACCIDENTE HEBERT VARGAS
FOTOS CAMILO CIFUENTES

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / "Me entra un palo": Ayda Valencia tras sufrir ataque paranormal en pleno programa

"Me entra un palo": Ayda Valencia tras sufrir ataque paranormal en pleno programa

La conocida médium y clarividente colombiana Ayda Valencia detalló el ataque invisible que vivió mientras grababa en el cementerio de Palmira.

Ayda Valencia y el caso de empalamiento en Ellos están aquí: Historia y explicación paranormal
Ayda Valencia y el caso de empalamiento en Ellos están aquí: Historia y explicación paranormal
Foto: La Kalle
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Ayda Valencia confesó durante una conversación en los micrófonos de El Klub de La Kalle, la experiencia más dolorosa y aterradora que ha atravesado en toda su carrera profesional.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Puedes leer: Médium Ayda Valencia sobre juegos como la Ouija y Charlie Charlie: "Portales abiertos"

Publicidad

Últimas noticias

Silueta de Camilo Cifuentes en un estadio de fútbol durante el evento benéfico Un partido que nos une
Farándula

Camilo Cifuentes sorprendió tras aparecer ante muchas personas, ¿mostró su rostro?

Dany Hoyos en El Klub de La Kalle: la verdad sobre su salud mental y el retiro de las cámaras
Farándula

"No me aguantaría a alguien así": Dany Hoyos destapa realidad de 'convivir' con Suso

¿Cómo fue el escalofriante ataque paranormal que sufrió Ayda Valencia en un cementerio?

En plena transmisión de El Klub de La Kalle, el equipo de locutores le preguntó a Ayda Valencia sobre el momento en que sintió más pánico a lo largo de sus investigaciones.

La médium recordó de inmediato un traumático suceso ocurrido en el cementerio de Palmira mientras grababa un episodio para el reconocido programa de televisión Ellos están aquí.

Te puede interesar

Mhoni Vidente lanza inquietante predicción sobre la trágica muerte de tres cantantes del género regional grupero
Virales

Mhoni Vidente lanza inquietante predicción sobre tres famosos; morirían muy pronto

Mhoni Vidente posando sonriente sobre un fondo de billetes de Colombia
Virales

Mhoni Vidente lanza los tres signos que podrían terminar julio con los bolsillos llenos de dinero

Según relató la clarividente, tras ingresar al camposanto y avanzar aproximadamente una cuadra desde la entrada principal junto al equipo de producción, comenzó a experimentar una intensa e inexplicable sensación de miedo.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Sin previo aviso, sintió una agresión física invisible y devastadora: percibió de forma literal como si un "palo le atravesara la zona íntima" en un acto de empalamiento.

Publicidad

La violencia del impacto la llevó a gritar y a intentar defenderse con las manos contra algo que no podía ver, quedando completamente doblada, sin aire y bloqueada por un dolor agudo.

Puedes leer: Vidente alerta a Colombia por supuesto destino de un político: “Veo su eliminación pronto”

Publicidad

En un desesperado intento por salvar su vida, giró hacia la salida —distancia que en su angustia sintió como si fueran 20 cuadras— y corrió hasta desplomarse desmayada exactamente en la puerta del cementerio.

De inmediato, fue trasladada en una ambulancia de emergencia hacia un centro médico. Durante el recorrido, los equipos de monitoreo registraron una situación crítica: sus signos vitales y su tensión arterial marcaron cero, mientras que su saturación de oxígeno descendió a 24.

Posteriormente, las indagaciones realizadas por el equipo periodístico del programa sacaron a la luz la aterradora causa del ataque.

En el punto exacto del cementerio donde Ayda sufrió la agresión existía una fosa común en la que reposaban los restos de numerosas personas que habían sido empaladas y arrojadas allí durante la época de La Violencia en Colombia.

Publicidad

La alta sensibilidad de la médium hizo que su propio cuerpo reviviera y absorbiera directamente el dolor físico de las víctimas que perecieron en ese lugar.

Te puede interesar

Mhoni Vidente realizando una inesperada predicción para Colombia con cartas y la bandera del país de fondo
Virales

Mhoni Vidente sacude a Colombia con inesperada predicción sobre algo que ocurrirá

Mhoni Vidente con lentes y suéter a rayas haciendo una predicción, con la silueta de una mujer embarazada de fondo como referencia a una famosa pareja.
Farándula

Mhoni Vidente sorprende con predicción sobre famosa pareja que tendría su primer hijo

¿Por qué Ayda Valencia advierte que nunca se debe jugar a Charlie Charlie ni a la ouija?

A partir de los constantes peligros que acechan en el plano espiritual, en El Klub de La Kalle abordaron las prácticas que muchas personas realizan por curiosidad.

Publicidad

Al preguntarle con qué elementos se debe evitar jugar, Ayda Valencia fue enfática al señalar que jamás se debe participar en dinámicas como Charlie Charlie, la aguja o la tabla ouija.

La especialista explicó que todos los seres humanos nacen con sensabilidades o dones energéticos integrados.

El problema principal ocurre con los jóvenes que desafían estas fuerzas y realizan estos juegos creyendo que «no pasó nada» o que cualquier movimiento fue producto de la mera sugestión.

Ayda advirtió que, aunque las personas piensen que el juego no funcionó y regresen tranquilas a sus casas, en realidad están abriendo portales y permitiendo que entidades invisibles se adhieran a ellas.

Publicidad

Con el paso de los días o semanas, quienes participaron comienzan a manifestar cambios drásticos e inexplicables en su personalidad.

Además, en sus hogares empiezan a surgir olores desagradables, manchas de humedad en las paredes y fenómenos extraños que pueden derivar en severas infestaciones o posesiones espirituales.

Publicidad

Por esta razón, instó a la audiencia a no desafiar lo desconocido, pues las repercusiones energéticas pueden transformar la vida de forma drástica.

Mira la entrevista completa aquí:

Relacionados

Viral

Vidente