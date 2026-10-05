"Me entra un palo": Ayda Valencia tras sufrir ataque paranormal en pleno programa

Ayda Valencia confesó durante una conversación en los micrófonos de El Klub de La Kalle, la experiencia más dolorosa y aterradora que ha atravesado en toda su carrera profesional.

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¿Cómo fue el escalofriante ataque paranormal que sufrió Ayda Valencia en un cementerio?

En plena transmisión de El Klub de La Kalle, el equipo de locutores le preguntó a Ayda Valencia sobre el momento en que sintió más pánico a lo largo de sus investigaciones.



La médium recordó de inmediato un traumático suceso ocurrido en el cementerio de Palmira mientras grababa un episodio para el reconocido programa de televisión Ellos están aquí.



Según relató la clarividente, tras ingresar al camposanto y avanzar aproximadamente una cuadra desde la entrada principal junto al equipo de producción, comenzó a experimentar una intensa e inexplicable sensación de miedo.

Sin previo aviso, sintió una agresión física invisible y devastadora: percibió de forma literal como si un "palo le atravesara la zona íntima" en un acto de empalamiento.

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La violencia del impacto la llevó a gritar y a intentar defenderse con las manos contra algo que no podía ver, quedando completamente doblada, sin aire y bloqueada por un dolor agudo.

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En un desesperado intento por salvar su vida, giró hacia la salida —distancia que en su angustia sintió como si fueran 20 cuadras— y corrió hasta desplomarse desmayada exactamente en la puerta del cementerio.

De inmediato, fue trasladada en una ambulancia de emergencia hacia un centro médico. Durante el recorrido, los equipos de monitoreo registraron una situación crítica: sus signos vitales y su tensión arterial marcaron cero, mientras que su saturación de oxígeno descendió a 24.

Posteriormente, las indagaciones realizadas por el equipo periodístico del programa sacaron a la luz la aterradora causa del ataque.

En el punto exacto del cementerio donde Ayda sufrió la agresión existía una fosa común en la que reposaban los restos de numerosas personas que habían sido empaladas y arrojadas allí durante la época de La Violencia en Colombia.

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La alta sensibilidad de la médium hizo que su propio cuerpo reviviera y absorbiera directamente el dolor físico de las víctimas que perecieron en ese lugar.

¿Por qué Ayda Valencia advierte que nunca se debe jugar a Charlie Charlie ni a la ouija?

A partir de los constantes peligros que acechan en el plano espiritual, en El Klub de La Kalle abordaron las prácticas que muchas personas realizan por curiosidad.

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Al preguntarle con qué elementos se debe evitar jugar, Ayda Valencia fue enfática al señalar que jamás se debe participar en dinámicas como Charlie Charlie, la aguja o la tabla ouija.

La especialista explicó que todos los seres humanos nacen con sensabilidades o dones energéticos integrados.

El problema principal ocurre con los jóvenes que desafían estas fuerzas y realizan estos juegos creyendo que «no pasó nada» o que cualquier movimiento fue producto de la mera sugestión.

Ayda advirtió que, aunque las personas piensen que el juego no funcionó y regresen tranquilas a sus casas, en realidad están abriendo portales y permitiendo que entidades invisibles se adhieran a ellas.

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Con el paso de los días o semanas, quienes participaron comienzan a manifestar cambios drásticos e inexplicables en su personalidad.

Además, en sus hogares empiezan a surgir olores desagradables, manchas de humedad en las paredes y fenómenos extraños que pueden derivar en severas infestaciones o posesiones espirituales.

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Por esta razón, instó a la audiencia a no desafiar lo desconocido, pues las repercusiones energéticas pueden transformar la vida de forma drástica.

Mira la entrevista completa aquí: