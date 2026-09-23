Mhoni Vidente sacude a Colombia con inesperada predicción sobre algo que ocurrirá

Mhoni Vidente realizó una nueva lectura de las cartas y volvió a referirse al contexto socioeconómico y político de América Latina. En esta oportunidad, la pitonisa centró sus apreciaciones en los últimos días de septiembre de 2026 y compartió un mensaje relacionado con lo que, según su interpretación, podría ocurrir en Colombia.

De acuerdo con lo expuesto por la vidente durante su intervención, las cartas que aparecieron en su tirada estarían relacionadas con un periodo de cambios y movimientos en el panorama político de la región.

Puedes leer: ¿Predicción cumplida o advertencia? La oscura carta de Mhoni Vidente para De la Espriella



Mhoni Vidente detalló que, a partir del 21 de septiembre, comenzaron a aparecer cartas que, según su interpretación, tienen un peso simbólico importante, entre ellas el As de Oro y la carta del Mundo.



“A partir del día 21 vienen las cartas completamente dominantes como las del As de Oro y la del Mundo y eso quiere decir que se empiezan a mover los ejes políticos”, detalló la pitonisa.

¿Qué más comentó Mhoni Vidente sobre el futuro de Colombia?

La lectura también estuvo relacionada con la situación interna de Colombia, especialmente con el Gobierno encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo para el periodo 2026-2030.

Publicidad

En su intervención, Mhoni Vidente sostuvo que, según su predicción, el mandatario mantendría una política caracterizada por una postura firme frente a la delincuencia y las estructuras criminales que operan en el país. “En Colombia, el presidente Abelardo sigue con esa ‘mano dura’ en cuestiones de enfrentar a todos los criminales e, incluso, mandarlos a El Salvador o a Estados Unidos”, añadió la reconocida astróloga radicada en México.

Publicidad

Asimismo, afirmó que va a haber una “limpia completa” en Cali, Barranquilla, Bogotá y otros lugares en materia de seguridad y criminalidad. Según su interpretación, el mandatario “va a dar manotazos en la mesa” para llevar a Colombia hacia un “progreso incalculable”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Mhoni Vidente se refiere a la política de Abelardo de la Espriella. En una predicción anterior, afirmó que el mandatario tendría el respaldo de Estados Unidos y una buena relación con Marco Rubio. También aseguró que Colombia estaría en un periodo de crecimiento y unión.

¿Qué otras predicciones hizo Mhoni Vidente?

Por otro lado, la lectura de cartas dedicó un espacio a la coyuntura de Brasil de cara a sus próximas elecciones presidenciales, previstas para el 4 de octubre.

La astróloga describió una sociedad dividida entre diferentes posturas políticas. En medio de esta polarización electoral, Mhoni pronosticó una victoria de las fuerzas políticas que, según su interpretación, se ubican en la extrema derecha. “Está dividida completamente la población en Brasil, pero se ve un ganador y es el de la ‘derecha extrema’, gracias a Marco Rubio y a Donald Trump”, expresó.

Publicidad

En cuanto a las cifras de la contienda, la astróloga calculó que la extrema derecha obtendría una ventaja de entre cuatro y cinco puntos en la primera vuelta y alcanzaría, según su predicción, el 53,2 % de la votación.

De igual manera, estimó que ese eventual gobierno podría extenderse durante ocho años, debido a la estabilidad que, de acuerdo con su lectura, encontraría el futuro presidente de Brasil.