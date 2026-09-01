Niño que aseguró haber predicho los terremotos en Colombia y Venezuela lanza otra advertencia

Jesús López es un joven creador de contenido que se hace llamar ‘El Servidor’ en redes sociales. A través de su cuenta oficial de TikTok, compartió una nueva advertencia sobre un supuesto evento que estaría por ocurrir. El creador también es recordado por las publicaciones en las que aseguró haber anticipado terremotos en Colombia y Venezuela.

Este creador de contenido adquirió notoriedad luego de afirmar que había anticipado, con más de un mes de antelación, dos fuertes terremotos en su natal Venezuela, por lo cual sus declaraciones han generado gran interés entre sus seguidores.

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¿Cuál fue el nuevo mensaje de Jesús López?

Al comenzar su mensaje, el joven leyó con solemnidad unas palabras que, según explicó, había redactado directamente. “En este momento escribo con total respeto y responsabilidad que mi Señor esté en los cielos, quien se merece toda la gloria, toda la honra y todos los honores”, expresó.

Posteriormente, El Servidor reveló la fecha en la que, según él, había sido escrito el mensaje. “El siguiente mensaje fue escrito desde el día 3 de agosto del 2026 a las 4:20:25 de la mañana, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, señaló.

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El mensaje está dirigido principalmente al pueblo venezolano. El creador de contenido aseguró que, si la población continúa deshonrando el nombre de Dios debido a sus supuestas iniquidades, las consecuencias podrían manifestarse con fuerza sobre el territorio venezolano. Con un tono de voz firme y pausado, afirmó que “cada quien pagará su propio merecido” por sus acciones.

La nueva advertencia de El Servidor para Venezuela

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A pesar del tono de su mensaje, el creador aclaró que, según su interpretación, Dios no tendría intención de hacer daño a la población. Explicó que el Espíritu Santo buscaría manifestar su gloria porque ama a las personas y no desea que ocurran tragedias ni sufrimientos innecesarios.

No obstante, advirtió que, si los venezolanos no cambian de rumbo, podrían enfrentar momentos difíciles. En su video comparó la situación con la de los “israelitas rebeldes”, quienes, según su relato, no hicieron caso y terminaron como prisioneros en tierras extranjeras.

En esa misma línea, explicó que, si no se produce un cambio genuino de actitud, podrían presentarse situaciones difíciles. En ese sentido, leyó parte del mensaje: “sus enemigos le quitan la vida o yo permito algún proceso para que recapaciten y cambien sus actitudes”.

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Para evitar estos escenarios, El Servidor señaló que, según el mensaje que compartió, se requieren cambios en el comportamiento. Entre sus peticiones destacó: “Yo deseo de corazón que sean justos con la viuda y el huérfano, sean obedientes y me amen genuinamente”.

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¿Cuál fue el pronóstico de Jesús López sobre el terremoto en Colombia?

Tras registrarse un sismo en Colombia del 10 de agosto, Jesús López, conocido en redes sociales como ‘El Servidor’, generó reacciones entre sus seguidores al asegurar que este movimiento representaba solo “el principio” de un supuesto “desastre mundial”.

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Al ser cuestionado directamente por los usuarios en su cuenta de TikTok sobre la posibilidad de que ocurriera un “terremoto mundial”, el creador de contenido respondió afirmativamente y aseguró que dicho fenómeno ocurriría.

Sin embargo, no proporcionó detalles específicos sobre la magnitud, los países que podrían verse afectados o una fecha exacta para este hipotético evento, lo que generó dudas entre sus seguidores.