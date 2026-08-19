Angeóloga que advirtió sobre terremoto en Colombia menciona a nuevo país en alerta

La angeóloga María Claudia Forero, quien ganó notoriedad después de que se difundiera un video publicado el pasado 28 de julio en el que hablaba sobre la posibilidad de un fuerte sismo en Colombia, volvió a referirse a sus supuestas revelaciones sobre lo que podría ocurrir en diferentes lugares.

Esta vez, durante una entrevista en El Klub de La Kalle, Claudia habló sobre las imágenes y mensajes que, según su testimonio, ha recibido después del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

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La mujer aseguró que, dentro de esas revelaciones, apareció nuevamente un país de la región que llamó especialmente su atención. Se trata de Perú, aunque también mencionó a Italia y utilizó de manera repetida la palabra “metropolitana”.

Durante su participación en el programa, María Claudia Forero relató lo que, según ella, ha visto relacionado con diferentes lugares del mundo.

“Ella (la Virgen) revela, me mostró Europa, Italia, Perú, decía ‘metropolitana’, ‘metropolitana’”, contó la angeóloga al referirse a los mensajes que asegura haber recibido.

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La mención de Perú se convirtió en uno de los puntos centrales de su relato, especialmente porque, según explicó, no conoce información particular sobre ese país que le permita interpretar por cuenta propia lo que estaría relacionado con esa revelación.

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Forero manifestó que su papel consiste en compartir aquello que recibe y tratar de darle una interpretación. Por eso, aclaró que no presenta la información como resultado de investigaciones propias sobre el territorio peruano.

“Yo de Perú no conozco nada”, expresó durante la conversación, al explicar que su intención es comunicar lo que, según su experiencia, aparece en sus revelaciones.

La referencia a Italia también apareció durante el relato, aunque la mayor atención estuvo puesta en la mención de Perú y en la palabra “metropolitana”, que la mujer dijo haber escuchado o identificado dentro de lo que describe como sus mensajes.

Hasta ahora, estas afirmaciones corresponden exclusivamente al testimonio de la angeóloga y no constituyen una predicción científica sobre futuros movimientos sísmicos.

La angeóloga, María Claudia Forero, dio detalles sobre cómo se le manifestó la visión del reciente sismo en Colombia Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y AFP

¿Qué dice María Claudia Forero sobre sus revelaciones?

La angeóloga explicó que su manera de realizar este proceso está relacionada con la oración y la espiritualidad.

Según su testimonio, suele utilizar un rosario y buscar comunicación con la Virgen para recibir los mensajes que posteriormente comparte.

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Forero aseguró que el rosario ocupa un lugar importante dentro de su práctica y que es una herramienta que utiliza durante sus momentos de oración.

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Su relato tomó fuerza en redes sociales después de la publicación de un video el 28 de julio, en el que hablaba sobre un posible fuerte sismo en Colombia. Días después, el país registró un terremoto el 10 de agosto, hecho que hizo que nuevamente circularan sus declaraciones.

A partir de entonces, diferentes fragmentos de sus intervenciones comenzaron a ser compartidos nuevamente, mientras aumentaba el interés por conocer qué otros lugares aparecen en sus supuestas revelaciones.