¿Estás en la lista? LINK para consultar con cédula si estás activo en el RUD de la UNGRD

El ingreso formal al Registro Único de Damnificados (RUD) es el paso legal e indispensable para que cualquier ciudadano afectado por una emergencia climática o un sismo pueda acceder a las ayudas humanitarias del Gobierno Nacional.

Este censo oficial, centralizado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sirve como base de datos única para autorizar la entrega de kits de alimentos, subsidios de arrendamiento temporal y proyectos de reubicación de vivienda.

Puedes leer: Así puedes obtener $122 millones para construir en lote propio; paso a paso



Por esta razón, miles de personas se preguntan diariamente cómo realizar la consulta virtual con su número de cédula para verificar que su núcleo familiar quedó correctamente indexado en la plataforma.

Publicidad

¿Cómo verificar si tu registro en el RUD ya está activo?

El proceso de validación es completamente digital, gratuito y no requiere de intermediarios ni tramitadores políticos.



Ingresa directamente al portal oficial de (UNGRD) la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Busca la sección “Registro Único de Damnificados” dentro de la plataforma de Gestión del Riesgo

Ingresa al portal de la UNGRD y busca la sección Registro Único de Damnificados (RUD).

En la parte superior de la página, busca el banner azul y haz clic en la opción “Consultas” y luego en logo RUD

Ingresa tu número de cédula

Entra al banner de “Consultas” del RUD e ingresa tu número de cédula.

Publicidad

Si no apareces en la consulta, comunícate con la alcaldía o la oficina de Gestión del Riesgo de tu municipio para verificar tu situación.

Al realizar la verificación digital dentro del sistema de la UNGRD, la plataforma puede arrojar dos tipos de resultados en pantalla:



Registro Activo: El sistema mostrará tus datos completos, el municipio donde fuiste censado y el código asignado a tu núcleo familiar. Esto significa que ya estás habilitado para recibir los auxilios estatales vigentes.

El sistema mostrará tus datos completos, el municipio donde fuiste censado y el código asignado a tu núcleo familiar. Esto significa que vigentes. Sin registros encontrados: Si la plataforma no arroja resultados, significa que tu censo aún no ha sido digitalizado o que la alcaldía local no ha remitido las planillas físicas a la base de datos nacional.

Puedes leer: ¿Tienes tu casa protegida? Así funcionan los seguros ante un sismo en Colombia

¿Qué hacer si no apareces registrado en la plataforma?

Si tras ingresar tu documento confirmas que no estás activo en el RUD, debes acudir de forma inmediata a la Oficina de Gestión del Riesgo de tu alcaldía municipal o a los puntos de atención provisionales establecidos en tu localidad.

Es fundamental que lleves contigo el soporte físico de la inspección técnica de tu vivienda o la copia de la planilla del censo manual que firmaste durante la atención de la emergencia.

Las administraciones locales son las únicas entidades competentes para cargar de forma extemporánea la información de los damnificados en la plataforma nacional de la UNGRD.

Mantener tus datos actualizados y verificar tu estado con regularidad te garantizará una atención prioritaria en los cronogramas de desembolsos económicos organizados por las entidades de socorro oficiales.