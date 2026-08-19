¿Te toca ir a la Cruz Roja? Reclama el subsidio de arrendamiento por terremoto

Tras la emergencia provocada por el fuerte sismo, las autoridades habilitaron mecanismos de atención para apoyar económicamente a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas.

Entre las ayudas disponibles se encuentra el subsidio de arrendamiento entregado por la Cruz Roja, destinado a facilitar la reubicación temporal de los hogares que no pueden permanecer en sus inmuebles.

Puedes leer: Así puedes obtener $122 millones para construir en lote propio; paso a paso



El trámite se realiza en coordinación con las autoridades municipales y los organismos de gestión del riesgo.

Para acceder al beneficio, los damnificados deben estar previamente identificados en el censo y cumplir con los requisitos establecidos para la entrega del auxilio.

Publicidad

¿Cómo reclamar el subsidio de arrendamiento de la Cruz Roja?

El proceso comienza con la verificación del censo de damnificados y el agendamiento de la atención.

Publicidad

La entrega no se realiza de manera masiva, por lo que las familias deben seguir las indicaciones de las autoridades para conocer cuándo y dónde pueden realizar el trámite.

En los municipios donde se habilitó el agendamiento virtual, los damnificados deben escanear el código QR oficial divulgado por las entidades locales. Allí deberán registrar sus datos para recibir una fecha y hora de atención.

Las personas que tengan dificultades para realizar el proceso digital pueden ser contactadas directamente por las entidades encargadas, de acuerdo con la información registrada durante el censo.

Requisitos para recibir el subsidio de arrendamiento

El día de la cita, el jefe del hogar debe acudir al punto de atención correspondiente con la documentación solicitada para comprobar que cumple las condiciones para recibir el auxilio.

Publicidad

Entre los documentos requeridos se encuentran:



Cédula de ciudadanía original y fotocopia legible: debe corresponder al jefe del hogar registrado en el censo.

debe corresponder al jefe del hogar registrado en el censo. Formato Azul de Revisión a Predio: este documento acredita la condición del inmueble y la orden de evacuación cuando corresponda. Se debe presentar el original y una copia.

Es importante revisar previamente los requisitos comunicados por las autoridades locales, ya que la documentación y los puntos de atención pueden variar de acuerdo con el municipio.

¿Cuánto dinero entrega el subsidio de arrendamiento?

De acuerdo con la información suministrada para esta jornada de atención, el auxilio de arrendamiento es de $357.000.

Publicidad

La duración del beneficio depende de la situación de cada familia.

Los arrendatarios reciben el apoyo correspondiente a un mes, mientras que los propietarios que debieron abandonar su vivienda pueden acceder al auxilio mensualmente hasta por tres meses, según las condiciones establecidas.

Además del apoyo económico, las familias afectadas pueden recibir kits de aseo y kits alimentarios de emergencia como parte de la atención humanitaria.

Puedes leer: ¿Tienes tu casa protegida? Así funcionan los seguros ante un sismo en Colombia

Ciudades con beneficio del subsidio de arrendamiento por sismo

Las regiones prioritarias que reciben este beneficio económico y donde la Cruz Roja Colombiana coordina la entrega del auxilio habitacional temporal abarcan principalmente a los municipios afectados en el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el Pacífico colombiano.

Específicamente, las familias damnificadas pueden realizar el reclamo en las sedes oficiales y puntos comunitarios autorizados de Manizales (Seccional Caldas), Pereira, Armenia, Quimbaya, Cali y Quibdó, ya que estas zonas concentran el mayor número de viviendas declaradas inhabitables tras el movimiento telúrico y se encuentran activas dentro del censo oficial del Registro Único de Damnificados (RUD).

Publicidad

¿Dónde se reclama el subsidio?

La atención se desarrolla en los puntos habilitados por la Cruz Roja y las autoridades municipales. En el caso de Manizales, se ha informado sobre la atención en la Seccional Caldas de la Cruz Roja, ubicada en la Avenida Kevin Ángel, además de otros puntos definidos para las familias damnificadas.

El subsidio de arrendamiento de la Cruz Roja no requiere intermediarios ni pagos para acceder al beneficio. Los damnificados deben realizar el proceso directamente ante los puntos oficiales de atención y entregar únicamente la documentación solicitada.