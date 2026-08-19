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El antes y el después del terremoto en Colombia visto desde el espacio: imágenes de la NASA

Imágenes satelitales muestran el antes y después del terremoto en Colombia. La UNGRD ya procesó 166 registros de alta definición.

Terremoto en Colombia: imágenes satelitales muestran el antes y después
Imágenes satelitales permiten comparar el antes y después de varias zonas afectadas por el terremoto en Colombia.
/Foto: creada con Google Flow (de referencia)
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

El terremoto que sacudió a varias regiones de Colombia dejó cambios visibles en distintos sectores del país, y ahora parte de esa transformación puede ser observada desde el espacio mediante imágenes satelitales de alta definición.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que avanza en un monitoreo especial de los territorios afectados, utilizando información obtenida desde satélites, además de sobrevuelos con aviones y drones.

Puedes leer: El extraño fenómeno que dejó el terremoto en Chocó: "Parecía gelatina"

El objetivo es reunir datos precisos sobre las zonas que sufrieron afectaciones y apoyar las decisiones que se toman desde el Puesto de Mando Unificado (PMU).

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El registro incluye imágenes obtenidas mediante alianzas con diferentes entidades, entre ellas la NASA, que permiten comparar el estado de determinados lugares antes y después del movimiento telúrico.

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La magnitud de los cambios resulta especialmente evidente al observar sectores que, pocos días atrás, tenían una dinámica completamente diferente.

Calles transitadas, edificios residenciales y zonas comerciales hacen parte de los lugares que ahora aparecen dentro del monitoreo de las autoridades.

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Imágenes satelitales muestran las zonas afectadas por el terremoto

Uno de los sectores registrados corresponde al entorno de la Unidad Residencial Lorena III, en Pereira, cerca del centro de la ciudad.

Antes del terremoto, el área mantenía su actividad habitual. Comerciantes, vehículos y peatones circulaban por el sector, mientras la unidad residencial hacía parte del paisaje urbano de esta zona de la capital de Risaralda.

Después del sismo, el escenario cambió y el sector pasó a formar parte de las áreas que están siendo evaluadas por las autoridades para determinar el alcance de las afectaciones.

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A unos 208 kilómetros hacia el sur, en Cali, también se encuentra otro de los puntos incluidos en este registro. Se trata del barrio Capri, en el sur de la ciudad, donde está ubicado el edificio Torres del Limonar.

El inmueble y su entorno hacen parte de las imágenes que permiten dimensionar las modificaciones que dejó la emergencia.

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El contraste entre los registros anteriores y posteriores permite observar cómo un mismo lugar puede presentar una apariencia completamente distinta después del movimiento telúrico.

UNGRD ya procesó 166 imágenes satelitales

El director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, explicó que el trabajo se está desarrollando mediante alianzas con diferentes entidades y que ya existe un número importante de imágenes procesadas.

“Al día de hoy, fruto de esas alianzas y de ese trabajo mancomunado, ya se han procesado 166 imágenes satelitales de alta definición”, señaló el funcionario.

De acuerdo con el balance entregado por la UNGRD, el registro aéreo se ha realizado en 85 municipios. Hasta el momento, se ha completado el sobrevuelo y la recolección de información en 13 de ellos.

Los trabajos se han desarrollado en departamentos como Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, regiones que hacen parte de las áreas afectadas por el terremoto.

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Al final de este seguimiento, un video publicado por Telemedellín reunió imágenes del antes y después de diferentes zonas afectadas por el terremoto mediante registros satelitales.

La producción permite observar en una misma secuencia cómo lucían algunos sectores antes de la emergencia y cómo aparecen después del movimiento telúrico, haciendo más evidente el contraste entre ambos momentos.

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