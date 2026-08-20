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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mujer habría perdido a su familia en el terremoto y luego descubrió la doble vida de su esposo

Mujer habría perdido a su familia en el terremoto y luego descubrió la doble vida de su esposo

La mujer afectada usó sus redes sociales para comentar la situación que vivió después del terremoto ocurrido el 10 de agosto.

Rostro de una mujer en una toma aérea de edificios colapsados por el terremoto.
Una mujer reveló que descubrió la doble vida de su esposo tras el terremoto que afectó a su familia.
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y AFP
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El reciente terremoto registrado en Colombia el 10 de agosto de 2026 ha dejado numerosas historias de dolor y superación en medio de los esfuerzos de las autoridades por atender a las comunidades afectadas.

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Sin embargo, en las últimas horas, un testimonio difundido en redes sociales ha llamado la atención por relatar no sólo pérdidas materiales y humanas, sino también el supuesto descubrimiento de una doble vida por parte de una sobreviviente.

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La historia, difundida en plataformas como TikTok e Instagram, narra la experiencia de una mujer que habría sobrevivido al desastre. Según el relato el sismo destruyó por completo su vivienda. En medio del caos, recordó haber corrido hacia el patio mientras “veía cómo el edificio caía encima de mi casa”.

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De acuerdo con la historia difundida en redes sociales, la mujer habría perdido a su hijo y a su esposo durante el terremoto. Sin embargo, el giro más inesperado de su relato habría ocurrido después, cuando llegó a un albergue temporal para damnificados.

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Según su testimonio, a pocos metros de su carpa se encontraba otra mujer que buscaba desesperadamente al mismo hombre. Fue entonces cuando, presuntamente, descubrió que su pareja habría mantenido otra familia y llevado una doble vida.

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“Perdí todo en el terremoto. Soy sobreviviente porque tengo dos hijos por quienes luchar”, expresó la mujer en el relato difundido. De igual forma, agregó: “Ese día no solo se cayeron las estructuras físicas, también se derrumbó mi vida por completo”.

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¿Es real la historia de la mujer que perdió a su familia en el terremoto?

Hasta el momento, no existen datos verificables ni registros públicos independientes que permitan confirmar la identidad de la mujer, la de las personas involucradas o la ocurrencia de esta historia familiar en los albergues.

La viralización del caso en plataformas como TikTok generó dudas entre los cibernautas. Algunos usuarios señalan aparentes inconsistencias en el relato, mientras otros expresaron su solidaridad con la mujer ante la situación contada.

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Asimismo, varios espectadores han señalado que la creadora de contenido que difundió el video suele presentar historias ficticias o recrear testimonios enviados por sus seguidores en primera persona.

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Por esta razón, tampoco está claro si quien aparece en el video es realmente la protagonista de los hechos narrados.

¿Qué se sabe del terremoto en Colombia?

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Mientras la historia continúa circulando en redes sociales, las autoridades avanzan con el balance de la emergencia provocada por el terremoto.

Según las cifras oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los organismos de socorro continúan con las labores de atención, rescate y recuperación en las zonas afectadas.

Asimismo, las autoridades mantienen abierto el Registro Único de Damnificados (RUD) hasta el 24 de agosto para consolidar la información de las personas afectadas por la emergencia.

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