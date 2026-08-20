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Angeóloga habló de Perú y hoy ocurrió un terremoto de 7,2: esto dijo sobre su "visión"

En entrevista con La Kalle, María Claudia Forero mencionó a Perú dentro de sus revelaciones. Este 20 de agosto ocurrió allí un terremoto de magnitud 7,2.

Angeóloga habló de Perú en entrevista con La Kalle y hoy ocurrió un terremoto de 7,2
María Claudia Forero mencionó a Perú durante una entrevista realizada para La Kalle antes del terremoto de magnitud 7,2 registrado este 20 de agosto.
/Foto: IA / La Kalle
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

María Claudia Forero vuelve a llamar la atención después de que este jueves 20 de agosto se registrara un terremoto de magnitud 7,2 en Perú, especialmente porque días antes había mencionado a ese país durante una entrevista realizada para la emisora La Kalle.

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La conversación tomó una nueva relevancia luego del fuerte movimiento registrado este jueves en el departamento de Ayacucho.

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Durante aquella entrevista con La Kalle, Forero habló sobre las supuestas revelaciones que, según su propio testimonio, habría recibido y aseguró que entre los lugares que aparecían estaba Perú.

“Ella (la Virgen) revela, me mostró Europa, Italia, Perú, decía ‘metropolitana’, ‘metropolitana’”.

Puedes leer: Angeóloga que predijo el terremoto de Colombia lanza nueva advertencia: “Viene algo”

La declaración fue realizada antes del terremoto ocurrido este 20 de agosto. Ahora, el fragmento vuelve a circular en redes sociales debido a que Perú terminó registrando un movimiento de magnitud 7,2.

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El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS), informó que el terremoto ocurrió a la 1:00 p. m. y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

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El organismo estableció además una profundidad de 108 kilómetros.

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María Claudia Forero había mencionado a Perú en entrevista con La Kalle

Durante la conversación realizada para La Kalle, Forero explicó que la referencia a Perú hacía parte de aquello que, según ella, había recibido durante sus momentos de oración.

La mujer también señaló que no tenía conocimientos particulares sobre ese país que le permitieran interpretar por cuenta propia lo que estaba mencionando.

“Yo de Perú no conozco nada”.

Según explicó durante la entrevista, su intención era compartir aquello que aseguraba recibir y tratar de darle una interpretación a esos mensajes.

Italia también apareció entre los lugares mencionados por Forero, mientras que la palabra “metropolitana” fue repetida durante su relato.

Sin embargo, la referencia a Perú es la que ahora concentra la atención, debido a que el país registró este jueves un terremoto de magnitud 7,2.

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¿Qué había pasado antes con María Claudia Forero?

El interés por las declaraciones de Forero comenzó después de que se difundiera un video publicado el 28 de julio, en el que hablaba sobre la posibilidad de un fuerte sismo en Colombia.

Posteriormente, el 10 de agosto, Colombia registró un terremoto de magnitud 7,4, situación que hizo que nuevamente circularan sus declaraciones.

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Después de ese episodio, aumentó el interés por conocer qué otros lugares había mencionado durante sus intervenciones.

Puedes leer: Angeóloga reveló cómo se le manifestó la predicción del terremoto en Colombia

Fue así como cobró relevancia la entrevista realizada para La Kalle, en la que habló de Europa, Italia y Perú.

Ahora, tras el terremoto ocurrido en territorio peruano, sus palabras vuelven a estar en el centro de la conversación.

Es importante precisar que las afirmaciones de Forero corresponden a su testimonio y a sus creencias espirituales.

La mención de Perú durante la entrevista no constituye una predicción científica de un terremoto ni existe, a partir de esta información, una explicación científica que establezca que sus declaraciones hayan provocado o anticipado el movimiento telúrico.

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