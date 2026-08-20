Terremoto de 7,2 sacudió el sur de Perú este 20 de agosto: videos impresionantes

Un terremoto de magnitud 7,2 fue reportado este jueves 20 de agosto en el sur de Perú, de acuerdo con la información técnica entregada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de su Centro Sismológico Nacional (CENSIS).

El movimiento telúrico se registró exactamente a la 1:00 p. m., hora local, y tuvo como epicentro un punto ubicado a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

Según los instrumentos de medición del organismo peruano, el evento tuvo una profundidad de 108 kilómetros, una característica que hace parte de los datos técnicos establecidos en el reporte oficial.



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El fuerte movimiento llevó a que se activara el seguimiento de las autoridades, especialmente por tratarse de un sismo de magnitud considerable registrado en una zona del sur del territorio peruano.

Hasta el momento de la información entregada, no se había establecido si el terremoto provocó daños personales o materiales.

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¿Dónde fue el epicentro del terremoto de 7,2 en Perú?

El epicentro fue localizado a 35 kilómetros al norte de Coracora, localidad ubicada en la provincia de Parinacochas, en el departamento de Ayacucho.

El IGP también informó que el sismo tuvo una profundidad de 108 kilómetros debajo de la superficie terrestre.

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En cuanto a la percepción del movimiento, el reporte técnico indicó que la intensidad máxima alcanzó el grado III-IV en la escala de Mercalli modificada en Coracora.

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Este dato permite conocer cómo fue percibido el movimiento en la zona señalada por el organismo sismológico peruano.

El evento sísmico ocurrió a la 1:00 p. m., por lo que los reportes comenzaron a circular durante la tarde de este jueves mientras continuaba el seguimiento de las autoridades.

Primeras imágenes del sismo de 7.7 grados que sacudió a la región de Cora Cora, Ayacucho #sismo #temblor pic.twitter.com/naeRoaFyu9 — #PorEstosNo 🇵🇪 Movimiento Ciudadano 🇵🇪 (@PorEstosNo2026) August 20, 2026

#ÚLTIMAHORA



‼️🇵🇪Terremoto de magnitud 7,2 sacude Perú



El epicentro estuvo en Ayacucho y se sintió en otras localidades, incluida la capital. pic.twitter.com/usxd7msfhq — RT en Español (@ActualidadRT) August 20, 2026

Vídeo grabado en Ayacucho, Perú, tras un terremoto de magnitud 6,8 ​​(terremoto), según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).#PERU#SISMO pic.twitter.com/Qxl3X5EM1P — Decko. (@Frankzm) August 20, 2026

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¿El terremoto de Perú representa una amenaza de tsunami para Colombia?

La magnitud del terremoto también generó atención en Colombia, especialmente en las zonas ubicadas sobre la costa Pacífica.

Sin embargo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano como consecuencia de este evento registrado en Perú.

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La entidad colombiana tomó como referencia los análisis realizados junto con la Dirección General Marítima (Dimar).

De acuerdo con la información suministrada, las autoridades descartaron una alerta de tsunami para el litoral Pacífico de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,2 ocurrido en territorio peruano.