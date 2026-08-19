Murió a los 23 años la hija de famoso artista tras luchar contra el cáncer

La hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo murió a los 23 años después de enfrentar durante más de un año una enfermedad oncológica que había sido diagnosticada en 2025.

La noticia fue confirmada este miércoles por el equipo de trabajo del artista, que compartió un comunicado en redes sociales para informar sobre el fallecimiento de Florencia Victoria Sugo Da Rosa y acompañar a la familia en este momento.

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La joven había decidido hablar públicamente sobre su proceso y compartir parte de lo que estaba viviendo.

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En sus publicaciones, contó algunos de los cambios que llegaron a su vida después del diagnóstico y habló sobre los momentos de incertidumbre que tuvo que atravesar.

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El anuncio generó mensajes de acompañamiento para el cantante uruguayo y sus familiares, mientras que su equipo también informó que varias de sus presentaciones fueron suspendidas debido a la situación familiar.

Así confirmaron la muerte de la hija de Lucas Sugo

La confirmación se conoció a través de la productora que trabaja con el artista. En el mensaje publicado en redes sociales se comunicó la muerte de Florencia y se pidió acompañar a Lucas Sugo y a su familia.

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”, señaló el comunicado.

El mensaje rápidamente comenzó a circular entre seguidores del cantante y personas cercanas a la familia.

Además de informar sobre el fallecimiento, la productora comunicó la suspensión de algunas de las presentaciones que el artista tenía previstas, teniendo en cuenta la situación que atraviesa junto a sus seres queridos.

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La joven había contado parte de su proceso

Florencia no mantuvo completamente en privado el proceso que comenzó después de recibir su diagnóstico. A través de redes sociales compartió algunas palabras sobre lo que significó para ella enfrentar la enfermedad y adaptarse a una realidad completamente diferente.

En marzo de este año, cuando se cumplió un año desde que recibió el diagnóstico, la joven publicó una reflexión en la que habló de los miedos y la incertidumbre que aparecieron durante ese periodo.

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En aquel momento, también destacó la importancia que tuvieron la fe y su decisión de continuar adelante pese a las dificultades.

“Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir”, escribió.

En esa misma reflexión, Florencia aprovechó para dirigirse a otras personas que estuvieran atravesando situaciones complicadas.

La joven invitó a valorar el tiempo compartido con familiares y amigos y a expresar los sentimientos hacia las personas cercanas.

“Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada”, expresó.

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El mensaje fue compartido meses antes de que se conociera su fallecimiento y ahora adquiere especial relevancia entre quienes han seguido la historia de la familia.