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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Emotivo rescate de mascota que dio a luz durante el terremoto; estaba con sus 10 cachorros

Emotivo rescate de mascota que dio a luz durante el terremoto; estaba con sus 10 cachorros

En una vivienda colapsada de Pereira fue encontrada Reina, una perrita que dio a luz en medio del terremoto; su rescate tomó tres días.

Collage muestra a Reina rescata siendo acariciada y a sus diez cachorros recién nacidos bajo una estructura tras el terremoto
Rescatistas pusieron a salvo a una perra que dio a luz a 10 cachorros en medio del colapso
Foto: pantallazos tomado de Noticias Caracol
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

El pasado 10 de agosto de 2026, un sismo de magnitud 7,4 azotó a Colombia y afectó gravemente a ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

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Entre las múltiples emergencias registradas en Risaralda se confirmó el rescate de Reina, una perrita que permaneció atrapada bajo los escombros de una vivienda junto a sus diez cachorros recién nacidos.

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Los cachorros nacieron el mismo día y, según los reportes, a la misma hora en que ocurrió el evento sísmico.

El hallazgo de los animales se produjo en el corregimiento de Arabia, zona rural de Pereira. La vivienda donde habitaban colapsó debido al movimiento telúrico. Fue el propietario del inmueble y compañero de Reina quien se percató de que los animales seguían con vida y dio aviso a las autoridades.

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Según la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, Reina utilizó su propio cuerpo para proteger a sus cachorros mientras permanecían atrapados bajo los escombros.

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Tres días después del sismo, un equipo integrado por carabineros de la Policía Nacional, rescatistas, veterinarios, voluntarios y autoridades locales logró ubicar y retirar de forma segura a los once animales.

El mayor Jhony Gutiérrez, jefe regional de la Policía de Carabineros en Risaralda, estuvo presente durante el operativo de rescate.

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¿Qué pasó con Reina y sus cachorros?

Tras el rescate, Reina y sus cachorros fueron trasladados a un albergue temporal habilitado por la Gobernación de Risaralda. Allí continúan bajo cuidado veterinario mientras se busca un hogar que pueda brindarles las condiciones necesarias.

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La médica veterinaria de la región, Manuela Orozco habló en Noticias Caracol, informó que la atención de los animales afectados por la emergencia requiere recursos específicos. Detalló que se están recibiendo donaciones de alimentos convencionales, comida húmeda, dietas medicadas, medicamentos e insumos veterinarios.

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Asimismo, se ha solicitado el apoyo de médicos veterinarios y estudiantes de esta área para contribuir a las labores de atención.

Este rescate forma parte de las acciones de protección animal adelantadas en la zona, donde también se reportaron otros operativos, como el salvamento de una ternera que cayó a un pozo tras correr asustada por el temblor.

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Balance del terremoto en Colombia

De acuerdo con el balance nacional emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el 19 de agosto de 2026, el terremoto causó la muerte de 312 personas, dejó 4.380 heridos y mantiene a 290 personas desaparecidas.

En materia de infraestructura, se registraron 277 edificios colapsados, 29.680 viviendas destruidas y 134.282 averiadas. Los daños también afectaron a 334 centros de salud, 3.423 instituciones educativas y 421 vías en 15 departamentos del país.

En cuanto al impacto sobre la fauna, el reporte oficial registra un total de 1.310 animales afectados y 485 rescatados en los municipios con mayor afectación.

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