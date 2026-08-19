VIDEO: casa de tres pisos se desploma en Pereira ocho días después del terremoto

Un video que circula ampliamente en redes sociales captó el momento en que una vivienda de tres pisos se desplomó de manera repentina en el centro de Pereira. En las imágenes se observa a varios ciudadanos transitando con normalidad por el sector cuando un fuerte estruendo alertó a los transeúntes.

En cuestión de segundos, la estructura cedió por completo y una densa nube de polvo y escombros cubrió la vía, obligando a las personas que se encontraban en el lugar a correr para ponerse a salvo.

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En una de las grabaciones difundidas se escucha a un testigo decir: “Se vino, se vino, se desplomó. La gente es terca, se les dijo”, una expresión que evidenciaría que previamente se habían emitido advertencias sobre la casa.



El suceso ocurrió este martes 18 de agosto de 2026 en la calle 26, entre las carreras 10 y 11, una zona de alta concurrencia en la capital de Risaralda. Tras el colapso, organismos de socorro y autoridades locales se desplazaron hasta el sitio para realizar labores de verificación y descartar la presencia de posibles víctimas entre los restos de la construcción.

De acuerdo con la información preliminar, no se reportaron personas heridas ni fallecidas por este hecho. El inmueble ya contaba con una orden de desalojo y había sido evacuado previamente debido al grave deterioro estructural que presentaba tras la actividad sísmica reciente.

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¿Qué se sabe del terremoto del 10 de agosto en Pereira?

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El colapso se registró ocho días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto. El sismo, cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, Chocó, dejó graves afectaciones en diferentes regiones del país, con cientos de víctimas y millonarias pérdidas económicas.

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Pereira es una de las ciudades afectadas por la emergencia, junto con municipios del Valle del Cauca y otras zonas del Eje Cafetero. Las autoridades han advertido que algunas estructuras debilitadas por el movimiento telúrico pueden continuar presentando fallas días después, lo que representa un riesgo para la comunidad.

La Alcaldía de Pereira mantiene activos albergues temporales que ofrecen alimentación, atención en salud, elementos de aseo y acompañamiento humanitario a las personas que han tenido que abandonar sus hogares.

Las autoridades locales han reiterado el llamado a la ciudadanía para respetar las órdenes de evacuación y evitar el ingreso a edificaciones declaradas inseguras por los equipos de inspección de riesgos. Los operativos de monitoreo continúan en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de identificar otras estructuras que puedan representar un peligro de colapso.

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