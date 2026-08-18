De Shakira a Karol G: Los cantantes que se unen por las víctimas del terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al Pacífico colombiano generó una ola de solidaridad en diferentes sectores del país.

Entre quienes han anunciado iniciativas para apoyar a las comunidades afectadas aparecen reconocidos cantantes colombianos, quienes han puesto sus fundaciones, recursos y visibilidad al servicio de los damnificados.

Tras la emergencia, varios artistas han promovido donaciones, ayudas humanitarias y conciertos benéficos para recaudar recursos destinados a las zonas afectadas por el sismo, especialmente en el Chocó y otras regiones del Pacífico.

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A continuación, estos son algunos de los artistas colombianos que han anunciado ayudas tras el terremoto y las iniciativas que han impulsado.

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Shakira y Karol G activaron sus fundaciones

Entre las figuras que han tomado protagonismo en las labores de apoyo aparece Shakira, quien llegó al Chocó para conocer de cerca la situación de las comunidades afectadas por el terremoto.

La artista, a través de su Fundación Pies Descalzos, anunció una donación inicial de un millón de dólares y manifestó su intención de participar en la recuperación de instituciones educativas afectadas por el movimiento sísmico.

La visita de Shakira al departamento también permitió visibilizar las necesidades de las comunidades damnificadas y los daños registrados en diferentes establecimientos educativos.

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Por otro lado, Karol G activó las operaciones de su Fundación Con Cora, organización que ha trabajado en acciones de asistencia para población vulnerable.

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La cantante se sumó así a la lista de artistas que han utilizado sus organizaciones para canalizar ayudas hacia las personas afectadas por la emergencia.

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J Balvin, Ryan Castro y otros artistas se suman a las ayudas

La solidaridad también ha llegado desde la música urbana. J Balvin y Ryan Castro aparecen entre los artistas que han promovido iniciativas para hacer llegar ayuda a las comunidades afectadas.

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Las acciones incluyen la movilización de recursos y elementos necesarios para atender las necesidades que surgieron después del terremoto.

A ellos se han sumado otros nombres de la música urbana, en medio de una convocatoria que busca aprovechar el alcance de los artistas para llamar la atención sobre la emergencia que atraviesan varias comunidades.

Conciertos benéficos para ayudar a las víctimas del terremoto

Además de las donaciones directas, la música se convirtió en una de las principales herramientas para recaudar recursos.

En Bogotá se anunciaron conciertos benéficos por las víctimas del terremoto en Colombia, con la participación de reconocidos artistas nacionales.

Uno de los eventos programados contará con figuras como Feid, Carlos Vives, Manuel Turizo, Mike Bahía y ChocQuibTown, quienes participarán en una jornada destinada a recaudar fondos para apoyar a los damnificados.

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Estos conciertos buscan que los seguidores de los artistas también puedan contribuir a las labores de recuperación mediante la compra de entradas y su asistencia a los eventos.

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Artistas colombianos se unen para apoyar al Chocó

El Chocó se encuentra entre los territorios que han concentrado buena parte de la atención después del terremoto, debido a los daños ocasionados por el movimiento telúrico y las necesidades de las comunidades afectadas.

Por eso, las iniciativas impulsadas por artistas, fundaciones y organizaciones buscan contribuir a la atención de las familias damnificadas y a la recuperación de infraestructura afectada.

La lista de cantantes colombianos que ayudan tras el terremoto podría aumentar en los próximos días a medida que se anuncien nuevas campañas, donaciones y eventos destinados a recaudar recursos.