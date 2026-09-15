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VIDEO: Gobernador de Caquetá y alcalde de Florencia se enfrentaron a golpes en un ring

En redes sociales se evidenció cómo Luis Francisco Ruiz Aguilar, gobernador del Caquetá, y Marlon Monsalve Ascanio, alcalde de Florencia, decidieron subirse al ring de boxeo.

Gobernador de Caquetá y alcalde de Florencia enfrentándose a golpes dentro de un ring de boxeo.
Momento en que el gobernador de Caquetá y el alcalde de Florencia se enfrentaron a golpes en un ring de boxeo.
Foto: imagen de la Gobernación de Caquetá
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

El sábado 12 de septiembre se presentó un particular hecho en la discoteca JR de Florencia, Caquetá. En medio de un ring de boxeo instalado en el lugar, el gobernador del departamento, Luis Francisco Ruiz Aguilar, y el alcalde de la ciudad, Marlon Monsalve Ascanio, se subieron a la lona y protagonizaron uno de los momentos más llamativos de la noche.

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La situación generó numerosas reacciones en redes sociales, especialmente porque ambos son figuras políticas del departamento y decidieron enfrentarse en un ring de boxeo.

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En las imágenes del combate se observa que el evento estaba organizado con todos los elementos propios de una velada de este deporte, pues contó con árbitro, protección para la cabeza y guantes. Además, el enfrentamiento fue transmitido en vivo y tuvo una duración de dos rounds.

El combate llegó hasta el minuto 1:15 del segundo asalto, cuando el alcalde de Florencia, quien vestía uniforme vinotinto no pudo continuar, dando así la victoria al gobernador de Caquetá, vestido de amarillo.

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¿Por qué se enfrentaron el alcalde de Florencia y el gobernador de Caquetá?

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El enfrentamiento entre el alcalde de Florencia y el gobernador de Caquetá se dio en el marco de la “Guerra de la Selva”, una velada organizada con motivo del regreso de la Liga de Boxeo de Caquetá y en homenaje al profesor Genaro Granja, reconocido como uno de los pioneros de este deporte en el departamento.

Pese a que el enfrentamiento se realizó como parte del evento deportivo, las imágenes generaron opiniones divididas entre los internautas. Algunos cuestionaron el ejemplo que podrían estar dando los mandatarios y señalaron que esta no sería la manera adecuada de promover el deporte.

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Ante las críticas, el alcalde de Florencia se refirió a lo ocurrido en sus redes sociales y destacó el significado del encuentro.

“Más que una pelea, fue una muestra de la unión, la fraternidad y el trabajo en equipo que hoy une a las dos administraciones para seguir trabajando de la mano por el bienestar de todos los caqueteños y florencianos”, escribió el mandatario local.

Durante la velada también se rindió homenaje a Genaro Granja, quien recibió la Medalla al Mérito Ciudad Florencia en el grado Colono Real, tras cumplir 80 años y dedicar cerca de seis décadas al impulso del deporte en el departamento.

El reconocimiento tuvo además un significado especial, pues el profesor Granja recientemente atravesó un tratamiento contra el cáncer de próstata. Por esta razón, los organizadores decidieron dedicarle un espacio especial durante el evento.

¿Habrá revancha entre los mandatarios?

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Después del enfrentamiento, varios medios locales señalaron que el gobernador de Caquetá habría retado al alcalde de San Vicente del Caguán para que, en una próxima oportunidad, se suba al ring de boxeo.

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Por su parte, el alcalde de Florencia aseguró que estaría dispuesto a tener una revancha, pues reconoció que no tuvo el mejor rendimiento durante el combate. “Considero que para la próxima ocasión, si entreno, puedo vencer”, afirmó el mandatario local a medios de comunicación de la región.

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