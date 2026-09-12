Denuncia de presunta trabajadora de Zara en Unicentro tras ser enviada descalza a su casa

Si has estado atento a las tendencias en redes sociales en las últimas horas, seguro te cruzaste con la historia de María Alejandra Rojas.

Esta joven trabajadora se convirtió en el centro de la conversación digital tras publicar un testimonio sobre lo que vivió mientras prestaba sus servicios en la tienda de la marca Zara, ubicada en el centro comercial Unicentro en Bogotá.

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Según relató la propia afectada a través de videos publicados en su cuenta de TikTok (@maria.a.rojas84), la gerente del establecimiento la sometería a una humillación al exigirle la entrega inmediata de sus zapatos de dotación, a pesar de que ella advirtió que no contaba con ningún otro calzado de cambio para retornar a su vivienda.



El hecho no solo provocó el llanto y la desesperación de la mujer a las afueras del establecimiento comercial, sino que despertó una ola masiva de indignación entre miles de usuarios en internet que han compartido las imágenes.

¿Qué pasó con la empleada de Zara en Unicentro Bogotá?

Para entender cómo se desarrollaron los acontecimientos, debes saber que María Alejandra Rojas decidió grabar su primer mensaje en video justo al frente del local de Zara en el centro comercial Unicentro.

En ese momento, la joven decidió hacer pública la situación de la que acababa de ser víctima para dejar constancia de lo ocurrido ante la opinión pública y los internautas.

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En su relato grabado al aire libre, María Alejandra explicó con detalle la condición en la que se encontraba tras salir del punto de venta: “Quiero hacer una denuncia pública.

La tienda Zara me solicitó los zapatos. Eran de dotación y me los hicieron quitar”. La trabajadora detalló que le manifestó explícitamente al personal a cargo del almacén que únicamente llevaba puestos los zapatos otorgados por la empresa como dotación laboral y que carecía de un par alternativo para cambiarse antes de retirarse a su hogar.

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A pesar de su advertencia y de su solicitud para evitar salir sin calzado a la calle, la respuesta que recibió por parte del personal de la tienda fue tajante. De acuerdo con sus palabras:

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“Lo único que recibí de ellos es que no les importaba que me fuera sin los zapatos. Me los quitaron y me mandaron descalza”.

La joven grabó las imágenes mostrando las instalaciones del centro comercial y señaló que las personas que transitaban por el lugar se le quedaban mirando mientras ella permanecía descalza afuera del establecimiento.

Además, en la misma publicación expuso que lo realizado por los encargados constituía “una canallada” y cuestionó abiertamente la falta de humanidad demostrada durante el procedimiento.

¿Qué dijo María Alejandra Rojas en su denuncia en TikTok sobre Zara?

La denuncia de María Alejandra no concluyó a las afueras del establecimiento. Posteriormente, la trabajadora publicó un segundo video en la misma plataforma donde registró el momento exacto en el que llegó a su vivienda sin calzado.

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En dicha grabación, se le observa visiblemente afectada, entre lágrimas y subiendo las escaleras hacia su hogar.

Durante este segundo metraje, la empleada expresó el profundo impacto emocional que le causó lo sucedido. “Me siento humillada. Me siento mal. Estoy temblando.

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No he podido calmarme”, aseguró sollozando ante la cámara. Asimismo, manifestó que jamás en su vida había enfrentado una situación semejante y se preguntó directamente por qué la tienda actuó de esa manera sin ofrecerle una alternativa lógica o un margen de tiempo razonable.

En sus propias palabras, recriminó: “¿Zara, cómo me pudo haber hecho esto? Porque no me dieron la oportunidad de llevarme los zapatos y devolverlos al otro día”.

En sus publicaciones de TikTok, la joven incluyó menciones a diversas cuentas y entidades públicas y privadas, al tiempo que reiteró su llamado sobre el trato recibido. Ante los comentarios o cuestionamientos de algunos usuarios en la red social, la propia trabajadora sostuvo de forma enfática: “No estoy inventando”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales y qué confirmó el centro comercial Unicentro?

La difusión de las grabaciones provocó que la historia escalara rápidamente hacia otras plataformas digitales como X (anteriormente Twitter).

En esta red social, diversos usuarios replicaron los fragmentos del video donde se aprecia a la joven caminando descalza hasta su domicilio, exigiendo pronunciamientos oficiales y medidas respecto a la dirección de la tienda.

Por su parte, el medio de comunicación SEMANA estableció contacto con fuentes del centro comercial Unicentro para verificar lo acontecido en sus instalaciones.

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Las fuentes consultadas en el lugar confirmaron a dicho medio que los hechos denunciados ocurrieron dos días antes de la divulgación periodística y reconocieron que la situación generó una enorme indignación en la comunidad y entre los visitantes del complejo comercial.