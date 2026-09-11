La verdad detrás del video del ‘Negro Ober’ siendo trasladado de cárcel: es viral

Un video de alias ‘Negro Ober’, en el que aparece esposado de pies y manos mientras lanza insultos durante su llegada a una cárcel de máxima seguridad, volvió a circular con fuerza este viernes 11 de septiembre de 2026.

Pero hay un detalle que debe quedar claro: las imágenes no corresponden a un traslado realizado en las últimas horas.

El video fue grabado el 28 de marzo de 2023, cuando Ober Ricardo Martínez Gutiérrez llegó a la cárcel de máxima seguridad de La Dorada, Caldas. En las imágenes se observa al señalado cabecilla bajo un fuerte esquema de seguridad, esposado de manos y pies y custodiado por funcionarios del INPEC. Medios de la época registraron precisamente ese traslado.

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Por eso, aunque las imágenes volvieron a aparecer en redes sociales este viernes, no son un registro nuevo de septiembre de 2026. Se trata de material de archivo utilizado para ilustrar las recientes noticias judiciales que nuevamente tienen al ‘Negro Ober’ en el centro de la atención.

¿Por qué volvió a circular el video?

La reaparición de las imágenes coincide con las nuevas actuaciones de las autoridades contra el señalado integrante de Los Rastrojos Costeños y con las medidas anunciadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para reforzar el control sobre algunos de los delincuentes considerados de mayor peligrosidad.

Entre los nombres que aparecen en la lista de traslados especiales está precisamente el ‘Negro Ober’, junto con Digno Palomino, señalado cabecilla de ‘Los Pepes’.

La propuesta del Gobierno contempla llevar a algunos de estos reclusos a un denominado ‘buque cárcel’ de la Armada Nacional, una medida planteada con el objetivo de cortar sus comunicaciones con el exterior y evitar que puedan continuar dando órdenes a estructuras criminales desde los centros penitenciarios.

Es justamente este contexto el que hizo que las imágenes de 2023 volvieran a ser compartidas como si fueran actuales.

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El video sí es real, pero no es nuevo

En la grabación que circula nuevamente se ve al ‘Negro Ober’ llegando a La Dorada completamente esposado. Durante el procedimiento, además, se escuchan sus reclamos e insultos y aparece haciendo una particular petición relacionada con un televisor.

Ese momento ocurrió realmente, pero hace más de tres años.

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De hecho, medios registraron en marzo de 2023 la llegada del cabecilla a La Dorada y reportaron la particular pregunta que hizo al ingresar al centro penitenciario: “Papá, ¿a quién le solicito el televisor?”.

Lo que cambió ahora es el contexto.

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En 2026, el nombre del ‘Negro Ober’ volvió a aparecer en medio de nuevas investigaciones por presuntas actividades delictivas realizadas desde prisión y de los anuncios del Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre medidas especiales para los cabecillas de mayor peligrosidad.

Así que si encuentra nuevamente el video en redes sociales, hay que tener cuidado con la fecha: el ‘Negro Ober’ que aparece esposado y lanzando insultos sí es él, pero esas imágenes corresponden al 28 de marzo de 2023, no a un traslado ocurrido este 11 de septiembre de 2026.

