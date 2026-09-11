Juliana Guerrero rompe el silencio y habla del 'hate' que recibió: “Me han llamado de todo”

Juliana Guerrero volvió a pronunciarse públicamente luego de declararse culpable por fraude procesal en el caso relacionado con los títulos académicos falsos de la Fundación Universitaria San José.

La joven publicó un video en sus redes sociales en el que habló de los señalamientos que ha recibido durante los últimos meses y, especialmente, de la manera en que las críticas terminaron involucrando a su familia.

“Me han llamado de todo en todos lados y lo peor es que se metieron con mi familia”, afirmó Guerrero durante su mensaje.

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La declaración se conoce después de que el Juzgado 46 Penal del Circuito de Bogotá avalara, el pasado 9 de septiembre de 2026, un preacuerdo entre Guerrero y la Fiscalía General de la Nación.

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La decisión contempla una condena de tres años de prisión por fraude procesal, una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos.

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Sin embargo, la pena no implica que Guerrero deba permanecer en un establecimiento carcelario, pues su responsabilidad fue degradada de autora a cómplice y puede acceder al beneficio de libertad condicional.

Juliana Guerrero habló de los señalamientos contra su familia

En el video que publicó en sus redes sociales, Guerrero aseguró que durante este periodo también tuvo que enfrentar comentarios relacionados con su familia. Según relató, algunas personas llegaron a señalarla de ser “guerrillera” y también hicieron afirmaciones sobre su madre.

“Me han llamado de todo en todos lados”, dijo la joven, antes de referirse directamente a las acusaciones que, según ella, alcanzaron a su mamá.

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Guerrero afirmó que incluso llegaron a decir que su madre era la comandante de un grupo ilegal, algo que rechazó de manera contundente.

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“Cuando ella es el ser más noble que hay sobre la tierra”, manifestó al hablar de su madre.

La joven explicó que decidió contar esta parte de su historia porque, durante un periodo, optó por guardar silencio frente a los comentarios y señalamientos que aparecían alrededor de su caso.

“Y yo todo esto lo cuento porque yo no quiero promover el odio. Yo creo que ya guardé bastante silencio”, aseguró.

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Durante su intervención, Juliana Guerrero se refirió además a algunos congresistas que, según afirmó, hicieron comentarios sobre su vida personal durante la campaña y posteriormente dejaron de pronunciarse sobre su situación.

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“Congresistas o personas que tienen una dignidad se refirieron a mí como la reina, la querida”, afirmó.

Guerrero señaló que su vida privada habría sido utilizada durante la campaña para conseguir votos y cuestionó que posteriormente esas mismas personas dejaran de hablar sobre el tema.

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“Incluso en campaña usaron mi privacidad para ganar votos y hoy brillan por su ausencia”, manifestó.

En ese mismo punto, cuestionó también el interés que, según ella, existía alrededor de la agenda relacionada con los jóvenes.

“Pero asimismo, esa agenda de juventudes que tanto les importó, por lo visto, ya no les interesa. Y pues tengo algo que decir y es, de compañera a compañera: hija, ponte a trabajar. Los jóvenes no solo sirven para los votos”, afirmó.

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El pronunciamiento de Juliana Guerrero se suma a las declaraciones que ha entregado desde que se conoció la decisión judicial.

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Anteriormente también había rechazado los señalamientos relacionados con su llegada a escenarios políticos y había afirmado: “Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué”.

En medio de este escenario, Guerrero reconoció su responsabilidad frente al caso de los documentos académicos y manifestó que ofrecería excusas públicas a la institución involucrada. Además, pidió que cesaran los señalamientos contra ella y sus padres.

El proceso judicial contempla además una investigación ordenada por el juez por el presunto delito de falsedad en documento, por lo que la situación jurídica de la joven todavía podría tener nuevos capítulos.