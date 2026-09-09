VIDEO: La reacción de Juliana Guerrero al conocer su condena por falsos títulos

La reacción de Juliana Guerrero al conocer su condena por falsos títulos se convirtió de inmediato en el centro de atención de los tribunales.

Aunque la justicia determinó que es culpable de falsedad en documento público y fraude, el fallo incluye un matiz legal que ha encendido el debate: la acusada será condenada a tres años, pero no iría a la cárcel.

¿Cómo es posible que tras confirmarse el delito no pise una celda? Aquí te explicamos los detalles judiciales y los motivos detrás de esta controvertida decisión.



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Durante la lectura del fallo, las miradas estaban puestas sobre la acusada. La reacción de Juliana Guerrero al conocer su condena mezcló el alivio con la tensión. Testigos en la sala afirmaron que la procesada hizo gestos de tranquilidad al escuchar los detalles del dictamen judicial que ponía fin a meses de escrutinio mediático.

El escándalo de los falsos títulos estalló cuando se descubrió que Juliana Guerrero había ejercido cargos de alta responsabilidad utilizando diplomas académicos completamente apócrifos.

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A pesar de la gravedad de la conducta, que afectó la credibilidad de las instituciones donde trabajó, la sentencia final generó una profunda división entre quienes exigían una pena ejemplar y quienes defienden la aplicación estricta de los beneficios de la ley.

Luis Carlos Gutiérrez Martínez fue condenado por el caso relacionado con los títulos de Juliana Guerrero.

¿Por qué Juliana Guerrero no irá a la cárcel?

La pregunta que inunda las redes sociales es clara: si el juez dictó una sentencia de 36 meses, ¿por qué la implicada mantendrá su libertad? La respuesta radica en el código penal y en los subrogados penales que benefician a los primofractores.

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En la legislación penal, cuando una persona es condenada a tres años o menos, y no cuenta con antecedentes criminales, tiene derecho a solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Este mecanismo legal permite que el sentenciado cumpla su condena en libertad, bajo un periodo de prueba y el cumplimiento de ciertos requisitos de buena conducta.

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En el caso específico de los falsos títulos de Juliana Guerrero, el juez de la causa valoró que la procesada no representa un peligro inminente para la sociedad y que carece de registros judiciales previos.

Por esta razón, se le otorgó el beneficio de la libertad condicional, lo que significa que no irá a la cárcel a menos que cometa un nuevo delito o incumpla las restricciones impuestas por el juzgado.

A pesar de evitar la prisión intramural, el panorama para Guerrero no es del todo limpio.

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La condena por falsos títulos quedará registrada en su historial, inhabilitándola por completo para ejercer cargos públicos o firmar contratos estatales durante el tiempo que dure la sanción.

Además, la presión social y el daño a su reputación profesional representan un castigo civil del que difícilmente podrá recuperarse.

🔴 Así fue el momento en que Juliana Guerrero fue sentenciada a tres años de prisión



El juez 46 Penal de Conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo entre Juliana Guerrero y la Fiscalía y la condenó a tres años de prisión por el delito de fraude procesal.



Guerrero reconoció su… pic.twitter.com/KwoFNuvWCs — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 9, 2026

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¿De cuánto será la multa económica para Juliana Guerrero?

Además de la sanción penal, el despacho judicial impuso severas medidas económicas y administrativas en contra de la exfuncionaria tras avalar su preacuerdo con la Fiscalía.

El juez de conocimiento le ordenó el pago de una multadón económica de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a una cifra aproximada de 175 millones de pesos a favor del Estado.

Este castigo financiero, sumado a la prohibición expresa para ejercer cargos o funciones públicas durante los mismos tres años de la condena, busca reparar el daño institucional causado por el fraude y garantizar que la procesada asuma la total responsabilidad por la obtención ilegal de sus diplomas académicos

