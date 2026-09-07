Fuerte condena por los falsos títulos de Juliana Guerrero: esto decidió un juez

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, fue condenado a 36 meses de prisión por su participación en el caso relacionado con la entrega de títulos a Juliana Guerrero. La decisión fue tomada este lunes 7 de septiembre por un juez de conocimiento, luego de avalar el preacuerdo alcanzado entre el acusado y la Fiscalía General de la Nación.

Gutiérrez Martínez se convirtió así en el primer condenado dentro del caso que generó cuestionamientos alrededor de los títulos relacionados con Juliana Guerrero.

Aunque la sentencia establece una pena de tres años de prisión, la ejecución de la condena quedó suspendida condicionalmente, de acuerdo con lo determinado durante la audiencia.



El proceso contra el exsecretario avanzó después de que aceptara su responsabilidad dentro del preacuerdo firmado con la Fiscalía. Según la información conocida durante la audiencia, su participación fue reconocida en relación con el delito de falsedad ideológica en documento privado, en calidad de cómplice.



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¿Por qué fue condenado Luis Carlos Gutiérrez?

El juez de conocimiento consideró que el preacuerdo alcanzado entre Gutiérrez Martínez y la Fiscalía cumplía con los requisitos y trámites establecidos para este tipo de negociaciones.

A partir de esa decisión, se estableció una pena de 36 meses de prisión para el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José.

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Durante la audiencia, el juez también determinó una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo equivalente al tiempo de la pena principal.

La decisión se relaciona con la participación de Gutiérrez Martínez en la entrega de los títulos que hacen parte de la investigación relacionada con Juliana Guerrero.

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El juez explicó la decisión durante la diligencia y señaló:

“Condenar a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, como autor responsable del delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, conforme al preacuerdo celebrado e imponiendo la sanción que corresponde a la pena principal, de 36 meses de prisión”.

Posteriormente, agregó la determinación relacionada con la inhabilitación y la suspensión de la ejecución de la pena:

“Imponer al sentenciado la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual a la pena principal impuesta”, indicó el juez.

Finalmente, señaló: “Conceder al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena acorde con los plasmados en el cuerpo de esta providencia”.

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El caso de los títulos de Juliana Guerrero sigue avanzando

La condena contra Luis Carlos Gutiérrez Martínez representa uno de los principales movimientos dentro del proceso relacionado con los títulos de Juliana Guerrero.

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El exsecretario aceptó su participación mediante un preacuerdo con la Fiscalía, lo que permitió que el juez emitiera la condena de tres años de prisión.

Sin embargo, la investigación no termina con esta decisión. De acuerdo con la información suministrada, el próximo 9 de septiembre se formalizará la acusación contra Juliana Guerrero.

La excandidata a viceministra será vinculada a un proceso por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica, según lo señalado en la información conocida sobre el caso.

De esta manera, mientras Gutiérrez Martínez ya recibió una condena tras el preacuerdo con la Fiscalía, el proceso que involucra a Guerrero tendrá un nuevo capítulo con la formalización de la acusación.

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El caso ha llamado la atención por la participación de una institución educativa y por las actuaciones que ahora son revisadas por las autoridades.

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La decisión conocida este lunes establece además que Gutiérrez Martínez deberá cumplir las condiciones fijadas para mantener la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Por ahora, el exsecretario general de la Fundación Universitaria San José es el primer condenado dentro de este caso, mientras las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes frente a los demás involucrados.