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La Kalle  / Noticias  / Nación  / ¿Por qué Gustavo Petro demandará penalmente a la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez?

¿Por qué Gustavo Petro demandará penalmente a la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez?

El presidente Gustavo Petro anunció acciones legales contra Angie Rodríguez tras acusaciones sobre el caso Óscar Dávila y su vida privada. Conoce los detalles.

Petro denunciará penalmente a Angie Rodríguez por calumnia
Petro denunciará penalmente a Angie Rodríguez por calumnia
/Foto: AFP/REDES (compisición)
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

El presidente Gustavo Petro anunció acciones penales contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

El mandatario colombiano aseguró que las recientes declaraciones de la exfuncionaria constituyen un delito de calumnia grave.

A través de un extenso comunicado en su cuenta oficial de X, el jefe de Estado enfatizó que acudirá a los tribunales de justicia para defender su buen nombre y responder de manera contundente a los señalamientos que afectan la integridad de su Gobierno.

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El origen de la disputa radica en fuertes acusaciones que tocan la gestión pública del Gobierno nacional, la vida privada del mandatario y el polémico caso del coronel Óscar Dávila.

Respecto a esto último, el presidente Petro calificó como una infamia la acusación de haber emitido órdenes de asesinato desde la Casa de Nariño. "Decir que ordenamos matar desde la Presidencia es la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia", manifestó el líder político de forma tajante.

Angie Rodríguez, funcionaria del gobierno de Gustavo Petro, durante una entrevista
Angie Rodríguez, funcionaria vinculada al gobierno del presidente Gustavo Petro
Foto: Fondo Adaptación

Razones de la salida de Angie Rodríguez del Gobierno

En su pronunciamiento, el gobernante aclaró los detalles de la relación laboral con la exdirectora del Dapre.

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Explicó que no la conocía antes de asumir el cargo y calificó su rendimiento administrativo como "un desastre".

A pesar de las fallas detectadas, el presidente afirmó que decidió no dejarla sin empleo debido a su condición de madre cabeza de familia. Por esta razón, ordenó su traslado al Fondo Adaptación, una entidad adscrita al sector técnico del Ejecutivo.

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Durante su paso por el Fondo Adaptación, la conducta de Rodríguez despertó alertas en la presidencia debido a presuntos peligros sobre el cuidado de los dineros públicos.

Petro la vinculó públicamente con sectores políticos tradicionales relacionados con el paramilitarismo. Además, denunció que la exfuncionaria desarrolló paranoias laborales que la llevaron a atacar sistemáticamente a otros miembros del gabinete presidencial por temor a perder su posición dentro del organigrama estatal.

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Rechazo a señalamientos personales y vida privada

El mandatario también desmintió de forma categórica los rumores sobre supuestos vínculos sentimentales con Juliana Guerrero o cualquier insinuación de acoso hacia Rodríguez.

El jefe de Estado retó a la exdirectora a declarar públicamente si alguna vez recibió una propuesta irrespetuosa de carácter económico o sexual de su parte, asegurando que su conducta siempre fue impecable.

Esta nueva batalla jurídica promete elevar la tensión política en Colombia, mientras el presidente Gustavo Petro se prepara para ratificar su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, trasladando el debate político directamente a los estrados judiciales.

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