Trámite poco conocido del Acueducto de Bogotá para salvarte si tienes facturas acumuladas

El acceso al agua potable es un recurso fundamental para realizar actividades esenciales como cocinar, el aseo personal, el lavado de alimentos y la limpieza general de tu hogar o establecimiento.

En la capital, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) es la organización responsable de que este recurso llegue a más de 10 millones de habitantes, encargándose de la captación, tratamiento y distribución del líquido, además de gestionar el alcantarillado sanitario.

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Sin embargo, es posible que en algún momento enfrentes dificultades financieras que te impidan cumplir con el pago mensual de tu recibo, el cual llega puntualmente cada 30 días detallando tu consumo en litros. Si este es tu caso, no tienes que esperar a que te suspendan el servicio.



La entidad cuenta con un mecanismo legal de acuerdo de pagos diseñado específicamente para que puedas liquidar tu obligación sin perder el suministro.

¿Cómo solicitar un acuerdo de pagos con el Acueducto de Bogotá?

Si te encuentras en una situación financiera compleja y necesitas pedir un plan de pagos, tienes varias opciones para realizar el trámite de manera efectiva.

La primera es a través de la página web oficial del Acueducto. Para esto, debes iniciar sesión con tu usuario y contraseña; si aún no tienes una cuenta activa, el sistema te permite registrarte para comenzar la solicitud de inmediato.

Además del canal digital, cuentas con otras dos alternativas para gestionar tu petición:

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Atención presencial: Puedes dirigirte a las oficinas físicas de la entidad, donde el personal encargado te guiará en el proceso.

Puedes dirigirte a las oficinas físicas de la entidad, donde el personal encargado te guiará en el proceso. Correo electrónico: Tienes la opción de enviar toda la documentación requerida a la dirección: financiacionescoactivo@acueducto.com.co.

Es fundamental que, independientemente del canal que elijas, descargues y diligencies el formato oficial identificado con el código MPFF0405F02-07.

Este documento corresponde a la "Solicitud y autorización en el manejo de datos personales" y se encuentra disponible para descarga directa en el portal web de la EAAB.

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¿Qué documentos necesito para financiar mi deuda de agua en Bogotá?

Para que el trámite sea exitoso, debes tener en cuenta que el acuerdo de pagos no puede ser solicitado por cualquier persona.

Únicamente están habilitados para realizarlo el propietario, el poseedor, una persona debidamente autorizada o el heredero del inmueble.

Al momento de presentar tu solicitud, debes adjuntar los siguientes documentos básicos:

Copia de la cédula de ciudadanía del solicitante. Un número de teléfono de contacto actualizado para que la entidad pueda comunicarse contigo. Copia del impuesto predial o el certificado de libertad y tradición del inmueble relacionado con la deuda.

Realizar este trámite a tiempo es vital, especialmente considerando los anuncios de incrementos en las tarifas que afectan tanto a Bogotá como a Soacha.

Al acogerte a un plan de pagos, aseguras la continuidad de un recurso indispensable para la vida diaria y evitas las complicaciones derivadas de una suspensión legal por mora.