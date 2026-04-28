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La Kalle  / Noticias  / Economía  / El truco legal para pagar 10% menos de impuesto vehicular en 2026; paso a paso

El truco legal para pagar 10% menos de impuesto vehicular en 2026; paso a paso

Ahorra el 10% en tu impuesto vehicular 2026. Consulta aquí las fechas límite en Bogotá, Antioquia y más ciudades. ¡Evita multas y paga a tiempo!

Calendario Impuesto Vehicular 2026
Calendario Impuesto Vehicular 2026
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Llega el 2026 y, con él, una de las obligaciones financieras más importantes para los propietarios de automotores en Colombia. Pagar el impuesto vehicular no tiene por qué ser un dolor de cabeza, especialmente si aprovechas los beneficios por pronto pago que ofrecen las gobernaciones.

Si actúas a tiempo, puedes reducir el impacto en tu bolsillo hasta en un 10%.

Puedes leer: LINK para sacar RUT 2026 de manera virtual y GRATIS; paso a paso

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¿Por qué es clave el descuento del 10%?

El impuesto sobre vehículos automotores es un tributo departamental. Para incentivar el recaudo temprano, la mayoría de las administraciones aplican un descuento sobre el valor base. En un vehículo de gama media, este ahorro puede representar el costo de un tanque lleno de combustible o el mantenimiento básico.

Fechas clave en las principales regiones

El calendario tributario varía según el departamento. Aquí te detallamos los puntos críticos:

  • Bogotá (Distrito Capital): La Secretaría de Hacienda ha fijado el 15 de mayo de 2026 como el último plazo para pagar con el 10% de descuento. Si se te pasa esta fecha, tendrás hasta el 24 de julio para pagar el valor pleno antes de entrar en mora.
  • Antioquia: Tradicionalmente, este departamento es más estricto. El plazo para el beneficio suele vencer el 25 de abril de 2026. ¡No dejes que se te pase abril sin descargar tu factura!
  • Cundinamarca y Valle del Cauca: Estas regiones suelen manejar plazos que van hasta finales de mayo para el pronto pago. Es vital verificar el último dígito de tu placa, ya que algunas gobernaciones escalonan las fechas.
Calendario impuesto vehicular 2026
Calendario impuesto vehicular 2026
Made with Google AI

¿Cómo liquidar y pagar en línea?

Ya no es necesario hacer filas eternas en los bancos. El proceso se ha digitalizado:

  1. Ingresa al portal oficial de la secretaría de hacienda de tu departamento.
  2. Digita tu placa y documento de identidad del propietario.
  3. Verifica los datos: Asegúrate de que el avalúo del vehículo coincida con las tablas del Ministerio de Transporte.
  4. Paga por PSE: Es el método más seguro y actualiza el estado de cuenta de inmediato.

Consecuencias de no pagar a tiempo

Si ignoras las fechas límite, te enfrentarás a dos problemas: la pérdida del descuento y la imposición de sanciones. La sanción mínima por extemporaneidad para 2026 supera los $300.000 pesos, sumado a los intereses moratorios que crecen diariamente.

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La clave para ahorrar en el impuesto vehicular 2026 es la anticipación. Marca en tu calendario el 15 de mayo si estás en Bogotá o finales de abril para Antioquia. Un trámite de 5 minutos en línea puede ahorrarte cientos de miles de pesos.

Puedes leer: ¿Por qué hay que proteger el patrimonio, especialmente de empresarios colombianos?

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Resumen de plazos clave (Vigencia 2026)

Región Con Descuento (10%)Sin Descuento (Límite)
BogotáHasta el 15 de mayo24 de julio
AntioquiaHasta el 25 de abrilJulio (por confirmar)
CundinamarcaHasta el 31 de mayo28 de junio
MetaHasta el 30 de abrilSegún calendario
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