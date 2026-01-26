Empleados con contrato de prestación de servicios deberán pagar más en estos dos servicios

Los colombianos que trabajan bajo contrato de prestación de servicios o de forma independiente deberán prepararse para un nuevo aumento en los pagos obligatorios al sistema de seguridad social. La medida empezará a sentirse desde febrero de 2026 y tendrá impacto directo en el dinero que reciben cada mes.

Este cambio no surge de una nueva ley específica, sino de un ajuste que se deriva del incremento del salario mínimo para 2026, valor que sirve como base para calcular los aportes a salud y pensión de quienes no cuentan con un empleador que asuma parte de esos costos.

La medida afecta principalmente a personas que trabajan como freelance, contratistas del Estado, contratistas de empresas privadas y trabajadores independientes que cotizan por cuenta propia.



A diferencia de quienes tienen contrato laboral, este grupo debe asumir el pago completo de los aportes al sistema de seguridad social, sin apoyo de un empleador. Esto incluye salud, pensión y, en algunos casos, riesgos laborales.

Por esta razón, cualquier ajuste en la base de cotización se traduce de inmediato en un mayor descuento mensual.

¿Por qué suben los pagos obligatorios para trabajadores independientes?

El incremento se explica por el aumento del salario mínimo de 2026, que subió frente al año anterior. Como los aportes a seguridad social se calculan con base en ese valor, el monto final que deben pagar los independientes también aumenta.

Para quienes cotizan sobre un salario mínimo, la base de cálculo se ajusta automáticamente, incluso si los ingresos reales no crecen al mismo ritmo.

Este escenario genera inquietud entre contratistas que ya destinan una parte importante de sus ingresos mensuales al pago de obligaciones básicas.

¿Cuánto deberán pagar los trabajadores por prestación de servicios?

Con el nuevo salario mínimo fijado para 2026, los aportes obligatorios aproximados quedan así:



Salud: 12,5 % del ingreso base de cotización.

del ingreso base de cotización. Pensión: 16 % del ingreso base de cotización.

En conjunto, el pago mensual puede rondar los 500.000 pesos, sin contar otros aportes como ARL, que aplican según el tipo de actividad.

Este valor empezará a reflejarse desde febrero, debido a que los aportes se pagan a mes vencido y corresponden a los ingresos obtenidos en enero.

Paso a paso para pagar salud y pensión como trabajador independiente en Colombia

Los trabajadores independientes y quienes tienen contrato de prestación de servicios deben realizar el pago de salud y pensión a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Este proceso se hace de forma mensual y resulta obligatorio para mantenerse al día con el sistema de seguridad social. Estos son los pasos para pagar estas obligaciones:



Ingresar a un operador autorizado de la PILA: el primer paso consiste en entrar a una plataforma autorizada para liquidar la PILA, ya sea en línea o de manera asistida. Existen varios operadores habilitados en Colombia que permiten hacer este trámite desde un computador o un celular. Registrar o actualizar los datos personales: dentro del sistema se deben ingresar los datos básicos del trabajador, como número de identificación, tipo de cotizante y condición laboral como independiente o contratista. También se verifica la afiliación a la EPS y al fondo de pensión. Reportar los ingresos del mes: el trabajador debe registrar el ingreso base sobre el cual va a cotizar. Este valor sirve para que el sistema calcule automáticamente los aportes obligatorios a salud y pensión. Un dato mal registrado puede generar cobros adicionales o inconsistencias futuras. Revisar el valor de los aportes: una vez ingresada la información, la plataforma muestra el monto que corresponde pagar en salud y pensión. En algunos casos, también aparece el valor de riesgos laborales, según la actividad económica. Realizar el pago: el pago se puede efectuar por medios electrónicos, como transferencia bancaria, débito automático o pago virtual, según las opciones del operador de la PILA. Este pago se hace a mes vencido, por lo que el valor cancelado en febrero corresponde a los ingresos recibidos en enero. Guardar el comprobante: después de realizar el pago, es recomendable descargar y guardar el comprobante, ya que este documento sirve como respaldo ante cualquier inconveniente con el sistema de seguridad social.

El aumento en los aportes llega en un momento complejo para muchos trabajadores independientes, quienes enfrentan ingresos variables, contratos de corta duración y un mayor costo de vida.

Para algunos, este ajuste representa un golpe directo al presupuesto mensual, debido a que reduce el dinero disponible para gastos básicos como arriendo, transporte y alimentación.

Aunque el pago a seguridad social garantiza acceso a servicios de salud y permite acumular semanas para la pensión, el incremento vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las condiciones laborales de quienes trabajan bajo esta modalidad.

Desde febrero de 2026, este cambio marcará un nuevo reto económico para miles de colombianos que dependen de contratos por prestación de servicios, quienes deberán asumir solos el peso de estos aportes obligatorios.

