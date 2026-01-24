Alerta por mensajes sospechosos en WhatsApp: así operan las estafas que vacían cuentas

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, con miles de millones de personas que la usan a diario para comunicarse en ámbitos personales, laborales y académicos. Su facilidad de uso y la confianza que genera entre los usuarios la han posicionado como una herramienta clave en la vida cotidiana. No obstante, esta misma popularidad la ha convertido en un blanco frecuente para estafas digitales.

En los últimos meses, autoridades de distintos países han advertido sobre un aumento en la circulación de mensajes engañosos que contienen archivos maliciosos. En España, la Policía Nacional alertó que redes de ciberdelincuentes estarían utilizando WhatsApp para difundir supuestos videos o imágenes virales que, en realidad, buscan infectar los dispositivos de las víctimas y acceder a información sensible.

El riesgo principal aparece cuando el usuario recibe un archivo y lo abre sin verificar quién lo envía o cuál es su origen. En muchos casos, estos mensajes llegan acompañados de textos llamativos o alarmantes que despiertan curiosidad, lo que incrementa la probabilidad de que la persona haga clic sin tomar precauciones.



Cómo operan estas estafas y por qué pasan desapercibidas

Uno de los factores que facilita este tipo de fraudes es que, en muchos teléfonos, la opción de descarga automática de archivos en WhatsApp está activada por defecto. Esto permite que imágenes y videos se almacenen en el dispositivo sin que el usuario lo note de inmediato. Aunque la descarga automática no siempre implica una infección directa, sí aumenta el riesgo de que el archivo sea abierto posteriormente.

Una vez se ejecuta el contenido malicioso, el ataque no suele manifestarse con fallas evidentes en el teléfono. Por el contrario, los ciberdelincuentes apuestan por métodos silenciosos y difíciles de detectar. Entre ellos se encuentran aplicaciones fraudulentas que solicitan permisos innecesarios, como acceso a la cámara, el micrófono o los contactos.

También se ha identificado el uso de programas espía capaces de monitorear llamadas, mensajes, ubicación y actividad digital, así como software diseñado para capturar contraseñas y datos bancarios. El objetivo no es dañar el dispositivo, sino obtener información personal y financiera para cometer fraudes, suplantar identidades o realizar transacciones ilegales.

Publicidad

Las consecuencias de estos ataques pueden ir más allá de pérdidas económicas. El uso indebido de datos personales puede derivar en problemas legales o afectar la reputación digital de las víctimas.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp, evitar abrir contenidos de origen dudoso, incluso si provienen de contactos conocidos, y no instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales. Asimismo, aconsejan revisar periódicamente los permisos otorgados a las aplicaciones y mantener tanto el sistema operativo como la app de mensajería siempre actualizados, como medidas básicas de protección frente a este tipo de estafas