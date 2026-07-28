Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
DECLARAR RENTA EN AGOSTO
CONDUCTOR ASESINADO EN BOGOTÁ
EL MEJOR GOL DEL MUNDIAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / VIDEOS: Terremoto de 7.1 en Japón deja decenas de personas atrapadas bajo edificios

VIDEOS: Terremoto de 7.1 en Japón deja decenas de personas atrapadas bajo edificios

Una fuerte sacudida de magnitud 7,1 golpeó el suroeste del archipiélago japonés este martes, activando alertas de emergencia tras el colapso de viviendas.

Edificio destruido con estructuras metálicas colapsadas y humareda tras terremoto en Japón.
Vista de las estructuras y edificios afectados tras el devastador sismo en Japón.
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

El martes 28 de julio de 2026, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu.

El sismo, que ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT), alcanzó el nivel 7 en la escala Shindo, que es el máximo grado de intensidad sísmica registrado en el país nipón.

Puedes leer: Como activar alarma de temblor y terremoto de Google; pasos para IPhone y Android

La fuerza del temblor fue tal que un empleado de la cadena pública NHK relató que no podía mantenerse en pie mientras ocurría el desastre.

Las imágenes y videos que circulan son impactantes: edificios tambaleándose, estructuras colapsadas y una nube de incertidumbre sobre el número total de víctimas.

Te puede interesar

Mapa mundi del Cinturón de Fuego del Pacífico o anillo de fuego mostrando las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica en el mundo
Ciencia

Cinturón de fuego: ¿Por qué concentra el 90% de terremotos y qué países están en riesgo?

Terremoto de 7.4 sacude Chiapas y activa aviso de tsunami en México
Internacional

Videos del terremoto de 7,4 en México: caos, edificios tambaleándose y alerta de tsunami

Videos del terremoto de Japón

Publicidad

Publicidad

Puedes leer: Los errores imperdonables que cometen las personas en medio de un temblor, según expertos

¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del terremoto en Japón hoy?

El sismo tuvo una magnitud de 7,1 y su epicentro se localizó en la región de Kumamoto, a una profundidad de apenas 10 kilómetros bajo la superficie.

Esta escasa profundidad contribuyó a que las sacudidas se sintieran con una violencia extrema en toda la isla de Kyushu.

Debido a la ubicación del archipiélago en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde convergen cuatro placas tectónicas, el país está preparado para eventos sísmicos; sin embargo, la intensidad de este evento ha puesto a prueba toda la infraestructura local.

Inicialmente, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami con olas que podrían alcanzar un metro de altura, aunque afortunadamente esta advertencia fue levantada poco después al no registrarse actividad significativa en las costas.

Te puede interesar

Joven sobrevivió bajo los escombros en Venezuela gracias a su perro
Internacional

VIDEO: Perrito ayudó a mantener con vida a su dueño tras terremoto en Venezuela

Riesgo de terremoto en Colombia
Ciencia

¿Tu ciudad está en riesgo? Las zonas con mayor amenaza de terremoto en Colombia

Publicidad

¿Qué daños y víctimas se reportan tras el sismo en Kumamoto?

El balance preliminar de las autoridades es preocupante. Hasta el momento, se reportan al menos 50 personas heridas que han sido trasladadas a centros hospitalarios.

Además, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que el terremoto provocó daños estructurales severos en carreteras, puentes y edificios.

Publicidad

Entre los daños más críticos destacan:

  • Edificios colapsados: Al menos 12 viviendas se derrumbaron totalmente, dejando a personas atrapadas bajo los escombros.
  • Emergencia en centros comerciales: Se reportó el colapso de un piso en el AEON Mall de la localidad de Kashima, donde un "número considerable" de personas podría haber fallecido o quedado atrapada entre los restos de la estructura.
  • Servicios públicos: Unos 48.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico en la región tras el sismo.
  • Transporte: Los servicios de trenes de alta velocidad y las operaciones aéreas sufrieron suspensiones y retrasos significativos.

A pesar de la magnitud de la tragedia, las autoridades nucleares informaron que no se han detectado anomalías en las centrales ubicadas en la zona afectada. No obstante, los equipos de rescate continúan trabajando arduamente para liberar a quienes permanecen atrapados.

Es imposible no recordar que Kumamoto ya sufrió una tragedia similar en 2016, cuando una secuencia de potentes terremotos dejó cientos de muertos.

Por ahora, si te encuentras en la zona o tienes conocidos allí, es vital mantenerse alerta ante posibles réplicas que podrían ocurrir en los próximos días.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Terremoto

Japón