VIDEOS: Terremoto de 7.1 en Japón deja decenas de personas atrapadas bajo edificios

El martes 28 de julio de 2026, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla de Kyushu.

El sismo, que ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT), alcanzó el nivel 7 en la escala Shindo, que es el máximo grado de intensidad sísmica registrado en el país nipón.

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La fuerza del temblor fue tal que un empleado de la cadena pública NHK relató que no podía mantenerse en pie mientras ocurría el desastre.



Las imágenes y videos que circulan son impactantes: edificios tambaleándose, estructuras colapsadas y una nube de incertidumbre sobre el número total de víctimas.

Videos del terremoto de Japón

🌎⚠️ El terremoto de 7.1 dejó daños visibles en calles y edificios de distintas zonas de Japón.#Japón #Terremoto

📹Cortesía pic.twitter.com/ouQ2xN2UtF — 24HorasQRoo (@24HorasQR) July 28, 2026

#28Jul| Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA).



El sismo tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro se… pic.twitter.com/PwCLEysdGf — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 28, 2026

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SE RE PUDRIO EN JAPON



Un terremoto de 7,1 le pego a la región de kumamoto



Se cayeron algunas casas, puentes y hubo una explosión en un shoping que hizo que se viniera abajo un segundo piso con toda la gente adentro pic.twitter.com/43O7QYL2rP — ElBuni (@therealbuni) July 28, 2026

⚠️ #Japón: Una cámara en vivo registró el Terremoto de magnitud 7.1 en la ciudad de #Kumamoto, a solo 10 km de profundidad.



Observe como el edificio se tambaleó y resistió a las fuertes sacudidas del #sismo.



🟥 La intensidad fue estimada en 7 de la escala Shindo (La más alta). pic.twitter.com/1ip5rK1PVn — 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗠𝗘𝗧 (@Asismet_IF) July 28, 2026

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Cameras capture the moment a 7.1-magnitude earthquake hits southwestern Japan, knocking out power to thousands of households.



The earthquake registers the highest possible level on Japan’s Shindo seismic intensity scale, according to the Japan Meteorological Agency, and… pic.twitter.com/1uafObjziF — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 28, 2026

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¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del terremoto en Japón hoy?

El sismo tuvo una magnitud de 7,1 y su epicentro se localizó en la región de Kumamoto, a una profundidad de apenas 10 kilómetros bajo la superficie.

Esta escasa profundidad contribuyó a que las sacudidas se sintieran con una violencia extrema en toda la isla de Kyushu.

Debido a la ubicación del archipiélago en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde convergen cuatro placas tectónicas, el país está preparado para eventos sísmicos; sin embargo, la intensidad de este evento ha puesto a prueba toda la infraestructura local.

Inicialmente, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta de tsunami con olas que podrían alcanzar un metro de altura, aunque afortunadamente esta advertencia fue levantada poco después al no registrarse actividad significativa en las costas.

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¿Qué daños y víctimas se reportan tras el sismo en Kumamoto?

El balance preliminar de las autoridades es preocupante. Hasta el momento, se reportan al menos 50 personas heridas que han sido trasladadas a centros hospitalarios.

Además, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que el terremoto provocó daños estructurales severos en carreteras, puentes y edificios.

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Entre los daños más críticos destacan:

Edificios colapsados: Al menos 12 viviendas se derrumbaron totalmente, dejando a personas atrapadas bajo los escombros.

Al menos 12 viviendas se derrumbaron totalmente, dejando a personas atrapadas bajo los escombros. Emergencia en centros comerciales: Se reportó el colapso de un piso en el AEON Mall de la localidad de Kashima, donde un "número considerable" de personas podría haber fallecido o quedado atrapada entre los restos de la estructura.

Se reportó el colapso de un piso en el AEON Mall de la localidad de Kashima, donde un "número considerable" de personas podría haber fallecido o quedado atrapada entre los restos de la estructura. Servicios públicos: Unos 48.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico en la región tras el sismo.

Unos 48.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico en la región tras el sismo. Transporte: Los servicios de trenes de alta velocidad y las operaciones aéreas sufrieron suspensiones y retrasos significativos.

A pesar de la magnitud de la tragedia, las autoridades nucleares informaron que no se han detectado anomalías en las centrales ubicadas en la zona afectada. No obstante, los equipos de rescate continúan trabajando arduamente para liberar a quienes permanecen atrapados.

Es imposible no recordar que Kumamoto ya sufrió una tragedia similar en 2016, cuando una secuencia de potentes terremotos dejó cientos de muertos.

Por ahora, si te encuentras en la zona o tienes conocidos allí, es vital mantenerse alerta ante posibles réplicas que podrían ocurrir en los próximos días.