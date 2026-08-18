Fuerte temblor causa daños en Granada, España; ¿fue terremoto?

Un terremoto de magnitud 4,8, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), sacudió la región a las 10:37 a. m. y generó escenas de alarma entre los habitantes. El movimiento tuvo su epicentro en Gójar, al sur de la capital granadina, y se produjo a poca profundidad, por lo que fue percibido con fuerza en diferentes puntos de la provincia.

Minutos después del evento principal, se produjeron al menos cuatro réplicas significativas. La más potente de ellas alcanzó una magnitud de 4.0 a las 10:53 a. m., lo que incrementó la alarma entre la población que ya se encontraba en las calles. Otros movimientos menores también fueron detectados en municipios cercanos como Padul, Alhendín y Las Gabias.

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¿Qué consecuencias dejó el terremoto en Granada?

El sismo dejó tres personas con heridas leves, entre ellas una menor que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales.

En distintos puntos de Granada se reportaron grietas en edificios, desprendimientos de fachadas y caída de escombros, algunos de los cuales causaron daños en vehículos estacionados. Los servicios de emergencia recibieron más de 500 llamadas relacionadas con afectaciones y situaciones derivadas de los temblores.

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Como medida preventiva, las autoridades ordenaron evacuaciones y cierres temporales en diferentes espacios. Uno de los lugares afectados fue la Alhambra, donde se restringió el acceso a algunas áreas y se evacuó a turistas mientras se evaluaban las condiciones de seguridad del complejo. Además, las visitas turísticas han sido suspendidas temporalmente mientras equipos técnicos analizan la integridad del monumento

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El Metro de Granada también redujo la velocidad de circulación de sus trenes a 30 kilómetros por hora como medida de precaución. Asimismo, fueron cerrados temporalmente algunos edificios públicos, museos e instalaciones deportivas.

Contexto y recomendaciones de las autoridades

Este nuevo episodio sísmico ocurrió apenas tres días después de otro terremoto de magnitud 5,0 que sacudió la zona el pasado sábado 15 de agosto. La actividad sísmica se ha mantenido elevada en Granada desde entonces, con numerosos movimientos registrados en la provincia.

Las autoridades han pedido a la población mantener la calma y actuar con precaución ante la posibilidad de nuevos movimientos. Los expertos, por su parte, han señalado que no es posible predecir cuándo terminará la actividad sísmica, aunque las réplicas son habituales después de un terremoto.