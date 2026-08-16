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Temblor de 5,2 sacudió México este domingo 16 de agosto: esto se sabe

El movimiento telúrico ocurrió en cercanías de Puerto Madero, en el estado de Chiapas, según reportes preliminares.

Temblor en México sismo de 5,2 sacudió Chiapas este domingo.jpg
Temblor en México sismo de 5,2 sacudió Chiapas este domingo
Foto: X/sgcol
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 16 de ago, 2026

Un temblor de magnitud 5,2 fue registrado durante la mañana de este domingo 16 de agosto en México, específicamente en cercanías de Puerto Madero, en el estado de Chiapas.

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El movimiento fue reportado a las 10:52 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros, según la información preliminar disponible.

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El reporte fue divulgado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que recopiló los datos correspondientes a este evento sísmico internacional a partir de información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Hasta el momento, el boletín disponible no registra personas lesionadas ni daños materiales asociados al movimiento. Sin embargo, el SGC aclaró que se trata de información preliminar y que los datos pueden actualizarse mientras avanzan las verificaciones del registro.

Temblor en México tuvo su referencia en Puerto Madero

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De acuerdo con el reporte conocido este domingo, el temblor tuvo como zona de referencia las inmediaciones de Puerto Madero, localidad ubicada en Chiapas, al sur de México y cerca de la frontera con Guatemala.

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La información señala una magnitud de 5,2 y una profundidad de 35 kilómetros, parámetros que permiten establecer las características iniciales del movimiento registrado durante la mañana.

El evento fue identificado como un Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, correspondiente al 16 de agosto de 2026 y con hora de registro de las 10:52 a. m.

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Por ahora, no se han entregado detalles adicionales sobre posibles afectaciones en la zona señalada. La ausencia de reportes sobre daños o personas afectadas corresponde a la información disponible en el boletín preliminar.

Temblor vuelve a poner la atención sobre la actividad sísmica

El movimiento registrado en México se suma a una serie de eventos sísmicos que han llamado la atención durante los últimos días en diferentes lugares del mundo.

Entre los movimientos mencionados en la información disponible se encuentra el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado lunes 10 de agosto, además de un evento de magnitud 7,7 ocurrido en Indonesia y otro movimiento de 5,2 reportado en España.

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En este contexto, el nuevo Temblor registrado en México vuelve a concentrar la atención sobre la actividad sísmica internacional, especialmente por tratarse de un movimiento ocurrido en una zona ubicada en el estado de Chiapas.

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Mientras continúe la revisión de la información sísmica, podrían presentarse modificaciones en los parámetros inicialmente divulgados. Hasta ahora, el reporte disponible no señala personas lesionadas ni daños materiales derivados del Temblor registrado este domingo 16 de agosto en México.

Mira también: Angeóloga que predijo el terremoto en Colombia lanza aterradora advertencia: "Viene algo"

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