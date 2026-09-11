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La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Modelo Hasli Jáuregui denuncia a su pareja tras delicada agresión: “Ya fue demasiado”

Modelo Hasli Jáuregui denuncia a su pareja tras delicada agresión: “Ya fue demasiado”

Video de Hasli Jáuregui se hace viral tras un episodio ocurrido en Bogotá. La modelo denunció a su pareja y pidió ayuda a las autoridades.

Modelo Hasli Jáuregui denuncia a su pareja
Hasli Jáuregui denunció públicamente a su pareja tras el episodio ocurrido en Bogotá y pidió ayuda a las autoridades.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

La modelo Hasli Jáuregui denunció públicamente a su pareja, Santiago Pardo, luego de un episodio ocurrido el 10 de septiembre en Bogotá que quedó registrado en video y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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En la grabación se observa al hombre, quien lleva una chaqueta azul y bluyín, acercarse a Hasli Jáuregui y lanzarle un bolso. La mujer intenta protegerse levantando las manos, pero posteriormente él le da dos patadas y la empuja.

El video generó preocupación entre quienes conocen a la modelo, especialmente porque, según su propio relato, las imágenes mostrarían apenas una pequeña parte de lo que habría ocurrido durante la relación.

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A través de redes sociales, Hasli Jáuregui fue contundente al referirse al material que comenzó a circular y aseguró que “no es ni el 20 % de todo lo que pasó”.

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Puedes leer: El relato de la mujer atacada en el Terminal El Salitre: revela la verdad de su relación

La joven también manifestó que durante su relación habría enfrentado situaciones de maltrato psicológico, intimidaciones y amenazas, por lo que decidió hacer pública su denuncia y pedir ayuda a las autoridades.

Pero su denuncia no se quedó únicamente en lo ocurrido frente a las cámaras.

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Hasli Jáuregui habla de sus fotos íntimas

Uno de los puntos que más llamó la atención en el relato de la modelo está relacionado con su trabajo como creadora de contenido para adultos.

Hasli Jáuregui no ocultó que se dedica a este oficio y explicó que las personas que consumen ese material lo hacen por decisión propia. Sin embargo, aseguró que su pareja habría utilizado ese aspecto de su vida laboral para enviar fotografías íntimas a integrantes de su familia.

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“Coge y manda mis fotos íntimas a mi familia, a mi mamá… ya fue demasiado”, afirmó la joven.

Con esta declaración, la modelo dejó claro que, según su versión, el conflicto no estaría relacionado únicamente con el episodio que aparece en el video, sino con una serie de situaciones que, asegura, se han presentado durante su relación.

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La denuncia de Hasli Jáuregui ocurre mientras el video continúa generando comentarios en redes sociales. En las imágenes, la mujer intenta defenderse ante la conducta de Pardo, mientras él continúa acercándose y realizando acciones que quedaron registradas por la cámara.

La modelo también ha expresado su preocupación por las intimidaciones y amenazas que, según asegura, ha recibido, y por ello decidió solicitar la intervención de las autoridades.

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