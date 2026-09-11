Quedó en coma, su mamá le puso una canción durante un mes y despertó odiándola

Kenya Moreno, una joven española que permaneció cerca de un mes en coma, sorprendió en redes sociales al contar un detalle inesperado de lo que asegura haber vivido durante su hospitalización. Aunque se encontraba inconsciente y no podía comunicarse con quienes estaban a su alrededor, afirmó que podía escuchar la música que sonaba en la habitación.

Su historia comenzó a llamar la atención después de que compartiera un video en TikTok en el que explicó que su madre había dejado sonando repetidamente una canción de Gemeliers, grupo español que le gustaba. El tema era Lo mejor está por venir, una canción incluida en el álbum del mismo nombre, publicado en 2014.



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Lo curioso es que aquello que inicialmente buscaba acompañarla durante su estadía en el hospital terminó apareciendo una y otra vez en los sueños que, según su relato, tenía mientras permanecía en coma.

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La canción que se repetía una y otra vez durante el coma

Kenya contó que la canción permaneció sonando durante prácticamente todo el tiempo que estuvo hospitalizada. Al despertar, aseguró que se sabía el tema de memoria debido a la cantidad de veces que lo había escuchado.

En su relato, la joven explicó: “Mi madre me puso en bucle una canción durante un mes. Me la sé de memoria. Era una tortura”.

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Pero no se quedó únicamente con esa frase. Kenya también describió cómo la música formaba parte de las experiencias que tenía mientras permanecía inconsciente. Según explicó, “yo escuchaba y todos mis sueños tenían esa música de fondo”.

La situación llegó a un punto curioso dentro de sus propios sueños, pues la joven relató que incluso llegó a preguntarse qué estaba pagando para vivir aquello. La canción que antes disfrutaba terminó acompañando de manera repetitiva una etapa que recuerda de una forma completamente distinta.

En otro momento de su relato, Kenya lanzó una particular petición: “Por favor no le pongan música a la gente que está en coma. O, por lo menos si yo vuelvo a caer, no me pongan”.

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También aseguró que podía sentir el frío

La música no fue lo único que Kenya recordó después de despertar. La joven también aseguró que durante el periodo en el que permaneció en coma podía percibir la temperatura de la habitación.

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Según contó, sentía muchísimo frío y no podía comunicárselo a las personas que estaban cerca de ella. En su experiencia, esa sensación también hacía parte de lo que ocurría mientras estaba inconsciente.

El testimonio rápidamente generó conversación porque plantea una pregunta que llamó especialmente la atención de quienes conocieron su historia: ¿qué puede percibir una persona mientras permanece en coma?

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Sin embargo, el relato de Kenya corresponde a su experiencia personal y no significa que todas las personas que atraviesan un coma puedan escuchar o sentir exactamente lo mismo. De hecho, las investigaciones sobre los trastornos de conciencia han encontrado que algunos pacientes pueden presentar señales de actividad cerebral asociadas con cierto procesamiento de indicaciones, aunque externamente no respondan.

Por ahora, Kenya utiliza sus redes sociales para contar con humor y sorpresa algunos recuerdos de aquel periodo. Y entre todos los detalles que conserva de su hospitalización, hay uno que quedó especialmente grabado: Lo mejor está por venir, de Gemeliers, una canción que terminó aprendiendo de memoria después de escucharla repetidamente durante aquel mes.

